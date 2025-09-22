De Toledo a Molina de Aragón: diez rutas para redescubrir la huella andalusí en Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha presentado este jueves en la Mezquita de Tornerías, el proyecto 'Innova Experiencia Andalusí', que propone diez nuevas rutas turísticas en Castilla-La Mancha para poner en valor la huella patrimonial, cultural y gastronómica de la cultura andalusí en la región.

La consejera ha destacado que la iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation, es «un ejemplo de colaboración público-privada para diseñar experiencias innovadoras que refuercen la oferta turística de los territorios». Castilla-La Mancha se incorpora a este programa que recorre toda España en su segunda edición, junto a entidades como Let's Go Halal, la Mancomunidad Costa del Sol Axarquía, la Diputación de Sevilla o la Fundación Visit Valencia.

En el acto también ha participado el presidente de la Real Fundación Toledo, Jesús Carrobles, quien ha reivindicado el origen árabe de la ciudad y el valor de su legado andalusí. Carrobles ha recordado que, aunque Toledo no promociona su origen musulmán con el mismo énfasis turístico que Córdoba, Sevilla o Granada, «su tejido urbano tiene un marcado origen árabe que se ha mantenido hasta hoy; Toledo es una ciudad andalusí todavía en el siglo XXI» y ha subrayado que fue «la primera gran ciudad en caer en manos cristianas tras la llegada de Alfonso VI».

Las diez rutas de 'Experencia andalulsi'

Las diez rutas, disponibles en experienciaandalusi.com, recorren enclaves de las cinco provincias de la región. La primera, 'La Medina de Tulaytula', recorre la Puerta de Bisagra, la Mezquita de Bāb al-Mardūm, el Convento de Santa Fe, el Alcázar, la casa de la calle Soledad 2, Mezquita de Tornerías, las iglesias de Santa Justa, Rufina, El Salvador y San Román, el Taller del Moro, Sinagoga de Samuel ha-Leví, los Baños de Tenerías, el Puente de Alcántara y la Almunia de Al-Ma'mun.

La segunda de las rutas, 'Medinas del Valle del Tajo', va de Toledo a Talavera, con el Castillo de Oreja, Toledo, Maqueda, el Castillo de Villalba, Talavera de la Reina, Atalaya de Segurilla, Atalaya de El Casar, Atalaya de Mejorada y Ciudad de Vascos. La tercera ruta, 'Del monacato dimmí a la defensa de Tulaytula', recorre Santa María de Melque, San Pedro de la Mata, Torre Tolanca, Baños de Ajofrín y los castillos de Peñas Negras y Almonacid.

La cuarta ruta, 'Del paisaje andalusí al dominio de las órdenes militares', el recorrido une Toledo y Ciudad Real con entornos como el Museo del Azafrán, El Cubillo y los castillos de Peñarroya, Rochafrida, Alhambra y La Estrella. La quinta ruta, ya en la provincia de Ciudad Real, 'Omeyas, almohades y calatravos en La Mancha', tiene los entornos de Calatrava La Vieja, Alarcos y los castillos de Miraflores, Doña Berenguela, Caracuel, Salvatierra y Eznavejor, además de la gastronomía de las Berenjenas de Almagro.

La sexta ruta, en la provincia de Albacete, es 'Aljamas y fortalezas santiaguistas en la Sierra de Alcaraz', que recorre Alcaraz, las torres de Gorgojí, Haches y Ontur, los castillos de la Yedra, Yeste, Socovos y Taibilla, la Fortaleza de Isso, Letur y la Torre de Ontur. La séptima, 'Šintiŷŷāla, un distrito agrícola en la cora de Tudmir', recorre Chinchilla de Montearagón, Alcalá del Júcar, la Alquería de La Graja, el castillo de Montealegre del Castillo, Caudete y el Observatorio de Villatoya.

Ya en la provincia de Cuenca, la octava ruta es 'Kunka y la cora de Santaver', con emplazamientos como los castillos de Alarcón y Belmonte, la Laguna del Hito, Uclés, Huete, Cuenca, Cañete, la Serranía de Cuenca y el Torreón de Despeñaperros. La novena ruta, en la provincia de Guadalajara, es 'Wād al-ḥaŷarah, desde el valle del Henares hacia la Alcarria', y pasa por lugares como Guadalajara, el Alcázar, el puente califal, el Palacio del Infantado, la muralla andalusí y la puerta de Bejanque, el torreón de Alvar Fáñez, el Ábside de San Gil, la Concatedral de Santa María, Yebes, la Miel de La Alcarria, Zorita de los Canes, Cifuentes, los castillos de Jadraque y Cogolludo y los campos de lavanda.

La décima ruta recorre los 'Paisajes de la sal entre Atienza y Molina de Aragón', con lugares como Atienza, el Castillo de Riba de Santiuste, las Salinas de Imón, la Atalaya de La Quebrada, Sigüenza, el Torreón de Bujarrabal, la Torre de la Cigüeña, la Atalaya de Luzón, Los Casares, Molina de Aragón y el Castillo de Villel de Mesa.