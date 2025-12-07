Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Talavera reconocida por la SEMI como 'Excelente'

La Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina ha logrado la acreditación a través del programa SEMI Excelente de la Sociedad Española de Medicina Interna, por su calidad asistencial y docente en el ... seguimiento de pacientes crónicos complejos con insuficiencia cardiaca.

Esta acreditación de Excelente certifica que la esa unidad cumple los máximos estándares de calidad asistencial en este ámbito, según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

Incluida en el programa de Unidad de Manejo Integral de Pacientes con Insuficiencia Cardiaca, Umipic, cuenta ya con 82 unidades activas en todo el territorio nacional, cuatro en Castilla-La Mancha, en concreto en Puertollano, Albacete, Almansa y Talavera de la Reina.

Su objetivo es ofrecer una atención integral y continuada a pacientes con insuficiencia cardiaca, combinando el trabajo de médicos internistas, enfermería especializada y cardiología. Los estudios publicados por la Revista Clínica Española 2016 y 2022 han demostrado que este modelo reduce de forma significativa los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias y la mortalidad de los pacientes seguidos en estas unidades.

La Unidad del Hospital de Talavera de la Reina inició su actividad en 2012 con una consulta semanal a tiempo parcial, dirigida por un internista con formación específica y con apoyo de Enfermería. En 2018 se consolidó como unidad multidisciplinar al integrar de forma estable a especialistas de Medicina Interna, Cardiología y Enfermería especializada.

El modelo se basa en la educación sanitaria del paciente y sus cuidadores, la toma domiciliaria de constantes, la detección precoz de descompensaciones y la accesibilidad directa por vía telefónica para resolver incidencias y ajustar el tratamiento de forma inmediata.

Actividad de la Unidad

La Unidad atendió el pasado año a 160 pacientes, de los cuales más de 70 eran nuevos, realizando 400 revisiones presenciales, 300 consultas telefónicas médicas, casi 500 consultas telefónicas de Enfermería y 70 sesiones educativas durante el ingreso hospitalario. Durante el seguimiento de estos pacientes se han reducido un 36% las visitas a urgencias y un 50% los ingresos hospitalarios.

La insuficiencia cardiaca se define como el fallo del corazón para bombear la sangre al resto de órganos. Se caracteriza por fatiga importante, cansancio, piernas hinchadas y los pacientes no son capaces de llevar a cabo una vida normal por estos síntomas.

Actualmente, un 6,8% de la población española mayor de 45 años sufre insuficiencia cardiaca, lo que representa un total de 1.320.376 personas, y su incidencia aumenta con la edad llegando a afectar entre un 15 y un 20% de personas mayores de 85 años.

Además, se prevé que esta prevalencia se incremente hasta un 25% en el 2030 como causa directa del envejecimiento de la población y el aumento de los factores de riesgo. Además, la IC es la causa más frecuente de hospitalización en nuestro país en mayores de 65 años.