Suscribete a
ABC Premium
Directo
Fórmula 1 | Verstappen y Norris pugnan en Abu Dabi por el Mundial en la última carrera del año

Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Talavera reconocida por la SEMI como 'Excelente'

Significa que cumple los máximos estándares de calidad asistencial en este ámbito

El hospital de Toledo amplía Anatomía Patológica a la zona de túmulos y confirma niveles normales en la medición de tóxicos

Miembros de la Unidad Multidisciplinar
Miembros de la Unidad Multidisciplinar EP

ABC

Toledo

La Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina ha logrado la acreditación a través del programa SEMI Excelente de la Sociedad Española de Medicina Interna, por su calidad asistencial y docente en el ... seguimiento de pacientes crónicos complejos con insuficiencia cardiaca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app