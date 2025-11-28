El hospital de Toledo amplía Anatomía Patológica a la zona de túmulos y confirma niveles normales en la medición de tóxicos

La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha informado al Comité de Seguridad y Salud de la ampliación del área de Anatomía Patológica hacia la zona de túmulos del hospital, una reorganización motivada ... por el incremento de la carga asistencial. Al mismo tiempo, la Dirección ha trasladado los resultados de las últimas mediciones ambientales, que no han detectado la presencia de sustancias que puedan estar detrás de los episodios de intoxicación que vienen sufriendo profesionales de este servicio desde hace un año.

Según ha explicado el Sescam, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales continúa con la programación de mediciones ambientales, tanto de formaldehído como de compuestos orgánicos volátiles, «en el momento de mayor incidencia de síntomas» en esta área del Hospital Universitario de Toledo, en cumplimiento del requerimiento de la Inspección de Trabajo.

Además, se está verificando que las condiciones de ventilación se mantienen adecuadas y se llevan a cabo mediciones específicas de compuestos volátiles para asegurar que los niveles continúan bajos. También se valorarán distintas soluciones que permitan modificar el sistema de recogida de vertidos químicos con el fin de reforzar las medidas de seguridad.

La dirección del hospital universitario detalla igualmente que la consultora externa Ambisalud, especializada en calidad ambiental en hospitales, ha completado un informe técnico en todos los laboratorios del centro y los resultados se encuentran dentro de los parámetros aceptables, señalando que la situación es satisfactoria.

Mediciones radilógicas

En el ámbito radiológico, el servicio de Radiofísica del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo -que previamente realizó las mediciones necesarias para la apertura del servicio de Radiología- ha llevado a cabo nuevas mediciones puntuales con detectores de radiación, confirmando los resultados iniciales. No obstante, se han colocado dosímetros en varios puntos del laboratorio para evaluar los niveles de radiación durante la actividad asistencial habitual.

Noticia Relacionada Cuando trabajar en el hospital de Toledo se convierte en problema de salud: «Llevo 11 sangrados nasales en un año» Mercedes Vega El 27 de noviembre de 2024 varios trabajadores de laboratorios del hospital de Toledo sufrieron las primeras intoxicaciones. Doce meses después, los síntomas persisten, y lo que es peor, no hay explicación concluyente ni medidas efectivas para estos profesionales

Asimismo el servicio de Prevención de Riesgos Laborales continúa con la vigilancia activa de la salud de los profesionales, con nuevas evaluaciones programadas y se mantiene el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPIs) para todo el personal de los laboratorios de Anatomía Patológica y de la sala de tallado.

Los EPIs facilitados incluyen respiradores de media máscara 3M con filtros frente a vapores orgánicos, gases inorgánicos y ácidos, partículas de amoniaco y formaldehído, así como tres modelos de gafas de protección -Azahara, Gadea y 3M- en distintas tallas para asegurar un correcto ajuste facial. En caso de no ser suficiente, el Hospital contempla la dotación personalizada de equipos. Asimismo, se han reforzado los recursos humanos mediante nuevas contrataciones, garantizando los tiempos de descanso del personal.

Por último, la Junta recuerda que todas las decisiones adoptadas por la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo, insiste la Junta, se han basado en criterios técnicos y objetivos y en las recomendaciones de los expertos.