El hospital de Toledo amplía Anatomía Patológica a la zona de túmulos y confirma niveles normales en la medición de tóxicos

La Dirección informa al Comité de Seguridad y Salud que los resultados de las mediciones realizadas en todos los laboratorios del centro por la consultora externa Ambisalud, especializada en calidad ambiental en hospitales, se encuentran dentro de los parámetros aceptables, señalando que la situación es satisfactoria

Un año de intoxicaciones sin respuesta ni causas de lo que ocurre en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo

Entrada a los laboratorios de Anatomía Patológica del hospital universitario de Toledo
Entrada a los laboratorios de Anatomía Patológica del hospital universitario de Toledo

Toledo

La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha informado al Comité de Seguridad y Salud de la ampliación del área de Anatomía Patológica hacia la zona de túmulos del hospital, una reorganización motivada ... por el incremento de la carga asistencial. Al mismo tiempo, la Dirección ha trasladado los resultados de las últimas mediciones ambientales, que no han detectado la presencia de sustancias que puedan estar detrás de los episodios de intoxicación que vienen sufriendo profesionales de este servicio desde hace un año.

