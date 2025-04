La batalla de un profesor contra Hacienda: le embargaron 5.706 euros por un ingreso en un hospital público por covid

Alfonso Tertre Torán, profesor de enseñanza secundaria desde 1992, no ceja en su empeño por recuperar los 5.706 euros que la Agencia Tributaria le embargó de su cuenta bancaria hace diez meses. Fue lo que costó, incluido los intereses de demora, los días que este docente del IES San Isidro de Talavera de la Reina estuvo ingresado en enero de 2021 en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) por covid-19 y neumonía bilateral.

Hacienda le reclamaba esta cantidad porque los gastos no fueron cubiertos por su compañía de seguros, que tiene un concierto con la Mutualidad de Funcionarios del Estado (Muface). «Nunca antes, en más de 30 años de profesión, había estado en un hospital. Y para una vez que piso uno, me han cobrado absolutamente todo», afirma contrariado a ABC. «Llevo cotizando toda la vida y pensaba que tenía asegurada mi asistencia sanitaria en situaciones graves», se lamenta este funcionario de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha.

Según explica, desde septiembre del pasado año viene reclamando a su aseguradora médica, a Muface y al Ministerio de Política Territorial. «En los dos primeros casos, la respuesta ha sido denegatoria y no he recibido todavía contestación del ministerio», asevera.

Relata que, antes de ser hospitalizado, estuvo cinco días en su casa con una saturación de oxígeno en la sangre de menos de 89 y más de 39 grados de fiebre dos de las noches. «En todo momento y telefónicamente, mi compañía me dijo que, si empeoraba, debería ir a un hospital público, pues era en estos hospitales donde estaba centralizada toda la atención médica a enfermos de covid-19 y que no había asistencia en los hospitales privados de mi compañía», asegura Tertre.

«En todo momento, puse en conocimiento de mi aseguradora mi situación médica, pero luego se inhibió del pago de la factura hospitalaria», continúa el profesor, que estaba sin vacunar por entonces, «al igual que la mayor parte de los españoles».

«Mi compañía entiende que no me encontraba en situación de riesgo vital y que, por lo tanto, no debería haber quedado ingresado en un hospital público. Sin embargo, yo sí me encontraba en una situación de riesgo vital y vi peligrar mi vida», responde el docente, que facilita el informe médico del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

También muestra la contestación desde Muface, que entiende que no puede obligar a la compañía de seguros a hacerse cargo del coste porque Tertre «tenía capacidad de decisión» y no había una «causa excepcional» que justificara el pago de los gastos hospitalarios.

El profesor se ha dirigido a sindicatos de enseñanza solicitando apoyo. «Algunos me lo han denegado y estoy a la espera de que otros me ofrezcan defensa legal y jurídica», dice. También aguarda la respuesta del ministerio. De ser negativa, se planteará acudir a los tribunales y demandar a su compañía de seguros y a Muface.