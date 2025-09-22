Villita supera con nota el día de su alternativa en Consuegra El de Manzaneque se doctoró con Jaranero, de Alcurrucén, saliendo a hombros con Miguel Ángel Perera. El Cid, el padrino, malogró el triunfo con la espada

Julio García Ortíz Consuegra 22/09/2025

Si el público siempre espera lo mejor de las figuras, que de hecho esta tarde no defraudaron, en el cartel había un aliciente añadido, como era la alternativa en la centenaria plaza de Consuegra del joven Juan José Villa 'Villita', de 24 años y natural de Manzaneque aunque con raíces consaburenses. Y nada mejor que consagrarse como matador de toros, de la manera que lo hizo, inspirado por la cercana silueta cervantina del cerro Calderico.

Ante el primero, de nombre Jaranero, suavón en la embestida, pudo ofrecer un reposado toreo en redondo, basado sobre el pitón derecho y que resultó lleno de arte. Lo despachó de estocada caída y cortó las dos orejas al toro de su doctorado. Mientras, en el sexto destacó en una serie de ajustadas verónicas, pero con la muleta no pudo redondear por la poca fijeza de su oponente. Aun así le sacó partido a base de tesón.

Por su parte, El Cid, en su primero, se mostró voluntarioso, con algunos esporádicos muletazos, pues el toro no daba para más. En el cuarto realizó una profunda labor muleteril de gran calado, merecedora de trofeos, la cual, tras una gran estocada, malogró incomprensiblemente con el verduguillo.

Sin embargo, lo mejor de la tarde lo ofreció sin duda alguna el extremeño Miguel Ángel Perera, con una perfecta coordinación y armonía a la hora de mover las muñecas, para llevar a sus toros prendidos en la muleta por ambos pitones, en un toreo en redondo rematado por eternos pases de pecho. Si en su primero no estuvo fino con la espada, al quinto lo finiquitó de forma fulminante. Ello le valió la puerta grande junto al toricantano, Villita.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Consuegra, lunes 22 de septiembre de 2025. Corrida de feria. Tres cuartos de entrada, estando acotado parte del graderío a espera del dictamen de Patrimonio sobre su restauración. Seis toros de Alcurrucén, bien presentados. Destacaron por su bravura y nobleza. El cuarto y el quinto, aplaudidos en el arrastre.

- Manuel Jesús 'El Cid', de lila y oro. Cuatro pinchazos y descabello (ovación con saludos); y gran estocada y cinco descabellos con aviso (ovación con saludos).

- Miguel Ángel Perera, de nazareno y oro. Tres pinchazos y estocada con aviso (ovación con saludos); y estocada entera (dos orejas).

- Juan José Villa «Villita», de sangre de toro y oro. Estocada baja (dos orejas); y pinchazo y estocada (oreja).