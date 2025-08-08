Olías del Rey apuesta por las rutas escolares seguras con una nueva obra en el Paseo de la Educación

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha visitado las obras de la II Fase del Paseo de la Educación, un proyecto enmarcado en los Planes de Inversiones Municipales para este año 2025 que cuentan con un presupuesto global cercano a los tres millones de euros.

Como informan desde el Ayuntamiento en nota de prensa, las obras de esta vía principal de acceso al municipio en plena zona escolar de Olías del Rey forman parte del Plan de mejora de viales, asfaltado y acerado con criterios de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, al que se están destinando más de 750.000 euros en actuaciones en ambas zonas de la localidad, tanto en el casco, como en la zona sur.

«La renovación Integral de la zona escolar y deportiva ha sido todo un éxito en la primera fase», ha comentado la alcaldesa, para añadir que el nuevo Plan de Movilidad Urbana impulsada por el Gobierno municipal y que continúa con esta nueva fase «ha supuesto un antes y un después en el tipo de municipio que queremos, un municipio que apuesta por una movilidad limpia, segura y sostenible».

Rutas escolares seguras

Charo Navas, como informan desde el Consistorio, ha realizado la visita junto a los concejales José Manuel Ferreiro y Elsa Arellano, quienes han podido comprobar como el proyecto avanza con la demolición del acerado antiguo y la definición de las nuevas áreas peatonales y de aparcamiento. «Seguimos dotando de accesibilidad al paseo, además de potenciar las rutas escolares seguras», ha indicado la responsable municipal.

Y es que el Paseo de la Educación 'Ángel Martín de la Cuadra' «es referente en cuestión de seguridad vial y escolar, gracias a esta nueva inversión municipal se va a instalar un acerado de colores para delimitar la zona escolar y potenciar los desplazamientos alternativos al automóvil teniendo en cuenta a todas las personas, circunstancias y situaciones».

Así, como ha dicho la alcaldesa, la creación de esta ruta escolar segura «nos va a permitir potenciar que los niños y niñas y las familias apuesten por una movilidad alternativa al uso del vehículo, como puede ser la bicicleta o el desplazamiento a pie, apostando a su vez por una movilidad más sostenible».

Cada día, como han apuntado desde el Ayuntamiento oliero, pasan por el Paseo de la Educación más de 3.000 personas, entre las que destacan los niños y niñas en edad escolar y sus familias, junto a los usuarios y usuarias de la zona deportiva, y los olieros y las olieras en su tiempo de ocio y paseo, además de los mayores de la residencia.

«Para todos ellos queremos una mayor accesibilidad y seguridad, que puedan caminar por el paseo con mayor autonomía y comodidad, ese es nuestro objetivo fundamental con esta reforma integral que venimos realizando», ha explicado Charo Navas.

Una primera inversión de 450.000 euros

Como ha recordado la primera edil en nota de prensa, el Ayuntamiento invirtió ya en 2024 en el Paseo de la Educación un montante de 450.000 euros con el objetivo de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de esta avenida en la que se concentran servicios públicos como la residencia de mayores, el instituto, el colegio, la escuela infantil, las instalaciones deportivas y parques y zonas infantiles.

Esta transformación ha supuesto ya la mejora de la seguridad y de la accesibilidad mediante la creación de un entorno seguro al que se han incorporado pasos de peatones inteligentes con iluminación nocturna que combina sensores y luminarias leds, además de nuevo mobiliario y zonas urbanas ajardinadas.

Asimismo, en esta zona escolar y deportiva el Ayuntamiento ha creado nuevos aparcamientos disuasorios y ha mejorado la iluminación urbana apostando por tecnología led para avanzar hacia una localidad energéticamente más eficiente y sostenible.

Junto al Paseo de la Educación también se ha invertido en la prolongación de la calle de Santa Bárbara, la calle Toledo y el Camino del Arenal, donde se ha llevado a cabo la renovación y mejora del acerado, del mobiliario y del sistema de canalización de aguas pluviales con el fin de reducir las consecuencias ante episodios de lluvias torrenciales. También se ha eliminado el cableado aéreo, como en otras zonas del municipio.