Mora y Ajofrín, contra las posibles expropiaciones: «Ya nos tocará pagar esos fondos europeos gastados en 'tontás'» Los alcaldes tranquilizan sobre la recuperación de vías pecuarias que ha sobresaltado a los vecinos

Bajo el pomposo nombre de 'Plan de recuperación de vías pecuarias con fondos europeos', cientos de vecinos de Mora y Ajofrín andan sobresaltados desde hace meses por una posible expropiación de sus tierras por parte de la Junta de Castilla-La Mancha.

Algo que niega la Administración regional y que confirma a este periódico José Joaquín González, alcalde de Ajofrín: «Estuve en la Consejería de Desarrollo Sostenible con el director general y la técnica responsable y nos ratificaron lo mismo: que no era, de ninguna forma, una expropiación. Desde el Ayuntamiento hemos orientado y tranquilizado a los vecinos, como así me transmitieron a mí. Y soy de un partido que no es el que está en la Junta».

«El Gobierno de Page ha buscado fondos europeos para recuperar vías pecuarias, cosa que me parece bien, pero es un sinsentido que se quiera recuperar una cañada real de 75 metros de anchura por olivares, de los cuales todos presumimos de que son los mejores de Castilla-La Mancha», comenta Emilio Bravo, alcalde de Mora.

Para evitar el lío, Bravo ha propuesto a la Junta hacer una permuta con los caminos públicos cercanos a la vía pecuaria, conocida como Cañadas de las Sierras de Mora, y de esta manera se matarían tres pájaros de un tiro: «La Junta cumpliría con Europa porque recupera cañadas reales; no se quitan olivares a los agricultores; y los caminos seguirían siendo públicos y la Junta se encargaría de mantenerlos en las mejores condiciones».

Sin embargo, el alcalde de Mora sigue sin recibir respuesta. Y lamenta que «la delegada provincial de Agricultura -Elena Martín Bravo- ha hecho un comunicado en el que no dice nada, buscando su momento de gloria. Que diga públicamente si está con la Junta o con los agricultores». Bravo quiere que conste en acta que la delegada «fue la candidata del PSOE en Mora, perdió las elecciones y la dieron un puesto en el Gobierno regional».

En cualquier caso, «con Page tengo una buena relación personal y creo que llegaremos a un entendimiento porque, cuando las administraciones se ponen de acuerdo, los grandes beneficiados son los ciudadanos».

Por su parte, el alcalde de Ajofrín explica que con este plan de recuperación de vías pecuarias «están generando un temor en el pueblo que no es necesario; esto lleva así desde el año 1200». Y agrega que «la última tentativa» se remonta a 1931, casi un siglo atrás, y se desestimó.

González, que supone que «esto no irá a más», sí que concluye con una valoración muy negativa del destino de los fondos europeos: «Ya nos tocará pagar la cuenta y nos arrepentiremos de los 130.000 millones de euros que se han gastado en 'tontás' en vez de adaptar nuestros pueblos a las nuevas demandas».