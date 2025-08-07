Cien vecinos de Ajofrín, en Toledo, denuncian también la intención de la Junta de expropiar sus tierras

Los vecinos de Ajofrín, en Toledo, han desvelado también la intención de la Junta de expropiar terrenos de su término municipal. Tras la denuncia de 300 familias de Mora, propietarias de fincas de olivar tradicional, en esta otra localidad toledana han dado la voz de alarma. En este caso, la decisión de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, que está diseñando un plan de recuperación de vías pecuarias, con fondos europeos, afecta a cien propietarios de fincas que, al igual que en Mora, que están viendo cómo sus tierras, muchas de ellas con escrituras en el registro de la propiedad que datan de generaciones pasadas, podrían pasar a ser bienes públicos, concretamente por el deslinde de la «Cañada de las Merinas».

Una de las vecinas afectadas ha explicado a ABC su situación de indefensión por un problema «que se nos ha planteado en nuestras vidas de la noche a la mañana». En su caso, el procedimiento fue abierto por la Junta de Comunidades el pasado 30 de abril y en el mes de junio recibió una notificación para informarme de que había sido convocada como colindante de la vía pecuaria al acto de apeo del procedimiento de deslinde el 9 de julio, dos días después de la convocatoria de los propietarios de Mora. Fueron llamados a la reunión unos cien, incluyendo al Ayuntamiento de Ajofrín.

«Lo que quieren hacer no tiene nombre: expropiar el máximo terreno privado simplemente con la intención de hacerlo público sin reportar ningún beneficio social», denuncia. «Ese día me personé allí, así como los otros propietarios, y nos comunicaron que este procedimiento era el proyecto de clasificación de la vía pecuaria 'Cañada de Las Merinas'; en el acto me mostraron una ortofoto de mis dos parcelas sobre las que habían trazo el deslinde de la vía pecuaria dándole la anchura máxima de 75 metros que establece la definición de cañada de la Ley pecuaria de Castilla-La Mancha, como de anteriores leyes, y con ese trazado delimitaban el terreno que pretenden expropiarme. Los técnicos allí presentes, funcionarios de la Junta y técnicos de la empresa pública Tragsa, nos comunicaron que habían estado sobre el terreno y habían puesto plicas para delimitar el nuevo trazado a lo largo de casi todos los kilómetros afectados por este proyecto de deslinde, pero que en algunos casos se había hecho el trazado de forma digital sobre ortofoto».

«En el mismo acto, les pregunté cuál era el motivo por el que habían iniciado este procedimiento, a lo que uno de ellos me respondió que tenían una subvención de Europa que tenían que gastar, lo que aumentó mi indignación de que se gaste dinero por gastar y encima me generen este problema a mí que estaba tan tranquila en mi casa», denuncia esta vecina afectada.

Lamenta también que «de buenas a primera hayan decidido expropiar terrenos a las personas sin hacer una valoración real del perjuicio que nos supone económico y moral, únicamente con el objetivo de ampliar el dominio público sin más. No hay fotografías ni pruebas históricas (fotos vuelo americano de 1956) que justifique la anchura que le quieren dar de 75 metros a lo largo de tramo colindante con mis parcelas; ni han ido sobre el terreno a buscar pruebas históricas que demuestre la anchura de 75 metros o hacer un estudio de su trazado histórico, simplemente han dicho que, como la definición de cañada deja abierta la posibilidad de un máximo de 75 metros, pues lo aplicamos y más para el dominio público». Y advierte que «si hubieran ido sobre el terreno podrían haber encontrado pruebas suficientes, como restos de muchos de piedra y almendros centenarios, que demuestran, junto con las imágenes del vuelo americano de 1956, que el trazo y anchura de la vía en el tramo colindante con mis parcelas no se he ha modificado nunca, y haber llegado a la conclusión que darle una anchura de 75 metros es un despropósito e muy grande y un perjuicio para el ciudadano sin ningún sentido».

Por último, critican la forma de gobernar de la Junta de Comunidades, «que no le importan las personas, porque se basan en a una ley interpretada a su antojo, es decir, aplican anchura máxima por definición sin plantearse que el uso principal de una vía pecuaria, aunque tenga otros también, es el tránsito de animales. No cabe en cabeza humana expropiar tierras si lleva décadas desaparecido el uso principal y para más inri expropiar al máximo que posibilita la ley 75 metros. No hay derecho».