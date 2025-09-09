Un joven herido grave al recibir tres cornadas en el segundo encierro de las fiestas de Mocejón

Un joven ha resultado herido grave este martes en la localidad toledana de Mocejón tras sufrir tres cornadas durante el segundo encierro de las fiestas en honor a la Virgen de las Angustias.

El suceso ha provocado gran conmoción en el municipio sagreño, ya que el astado ha embestido al corredor en repetidas ocasiones y lo volteó varias veces en plena calle, ante la mirada de numerosos vecinos que seguían el festejo. El burel se ha 'ensañado' con el joven por más que otros corredores han intentado apartar al animal.

Los servicios sanitarios, integrados en el dispositivo especial de seguridad, actuaron con rapidez. Tras lograr estabilizarlo, el joven ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Toledo donde está siendo intervenido-

El incidente ha marcado el desarrollo de las fiestas patronales de Mocejón, localidad sagreña que hoy celebra el Día del Toro.

Este suceso se produce apenas unos días después de que otro joven resultara herido en el encierro de Yuncos, celebrado el pasado sábado durante las fiestas en honor a la Virgen del Consuelo, donde sufrió una cornada de siete centímetros en la pierna tras enredarse con la maroma del toro.

