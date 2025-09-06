Un joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Yuncos durante las fiestas de la Virgen del Consuelo

Un joven resultó herido en la tarde de este viernes durante el encierro celebrado en la localidad toledana de Yuncos con motivo de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Consuelo.

El suceso ocurrió poco después de las siete de la tarde, al entrar el toro en la plaza de toros de la localidad. En ese momento, tanto el astado como el corredor se enredaron con la maroma que el animal llevaba atada al cuello. El joven, al verse con la soga enganchada en el pie, se tiró a la arena para intentar soltarse con la ayuda de otro participante, pero no lo consiguió.

Fue entonces cuando el toro se dirigió hacia él y lo empitonó, propinándole dos revolcones mientras se escuchaban los gritos del público . El herido fue trasladado al hospital Universitario de Toledo, donde los médicos confirmaron que sufría una cornada de siete centímetros en la pierna. Pasó la noche bajo observación y este sábado ya ha recibido el alta, recuperándose en su domicilio.

Las celebraciones taurinas en Yuncos continúan este domingo con el tradicional toro enmaromado y la posterior suelta de vacas en la plaza, actos centrales de la programación festiva que cada año congregan a numeroso público.