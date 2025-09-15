La Feria Medieval del Vino de Montearagón, referente enoturístico de Castilla-La Mancha

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha destacado este lunes que la Feria Medieval del Vino de Montearagón (Toledo) celebra este año su vigésima edición consolidándose como uno de los eventos enoturísticos más destacados de Castilla-La Mancha.

Así lo ha subrayado David Gómez en el acto de presentación de la XX Feria Medieval del Vino de Montearagón que ha compartido con el alcalde de la localidad, Teodoro Jiménez, y se ha celebrado en la Ciudad de la Cerámica, en la sede de la Delegación de la Junta en Talavera.

Cuando se cumplen veinte años promocionando los vinos de la provincia de Toledo, «esta feria se ha convertido en una cita imprescindible tanto para los amantes del vino como para bodegas y profesionales del sector», ha asegurado el delegado de la Junta.

Además, ha considerado que es «un ejemplo de cómo la tradición puede convertirse en motor de desarrollo y de cómo en estas dos décadas sigue siendo un evento que une a todo un pueblo en torno a su cultura vitivinícola».

«Desde el Gobierno regional -ha defendido Gómez- seguiremos apoyando iniciativas que refuerzan nuestra identidad y economía local como es el caso de la Feria del Vino de Montearagón».

En este sentido, ha añadido que en estos veinte años la feria «ha contado con el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha, especialmente en los últimos diez años con la presidencia de Emiliano García-Page». Un apoyo que ha calificado de «clave para consolidar un evento que pone en valor la riqueza vitivinícola de la región y el papel destacado de la comarca de Talavera en la producción de vinos de alta calidad, reconocidos por guías especializados».

Serán los días 27 y 28 de septiembre cuando se celebre la XX Feria Medieval del Vino de Montearagón con una programación que, tal y como destacó el alcalde de Montearagón, combina tradición, cultura y sostenibilidad y ofrece una propuesta diversa, pensada para todos los públicos, con especial atención a la tradición la sostenibilidad y la participación ciudadana.

David Gómez ha querido destacar que la Feria «contará con una cuidada ambientación medieval que servirá como atractivo para toda la familia y como marco para las distintas actividades incluidas en las dos jornadas del sábado y el domingo».

El espectáculo inaugural dará paso a un animado pasacalles que culminará en la plaza principal de Montearagón con la representación de la tradicional 'Llegada de las vendimiadoras' y el simbólico pisado de uvas, uno de los momentos, sin duda, más esperado por los asistentes.

Las asociaciones locales tendrán un papel protagonista, encargándose de las representaciones teatrales, los bailes populares y la organización de la comida popular del sábado 27, que incluirá una degustación gratuita de migas y dulces artesanos en el stand habilitado para ello.

En línea con el compromiso medioambiental del evento, se mantendrán los catavinos de cristal y vasos de barro, evitando el uso de plásticos. Como novedad, se incorporan portavasos de algodón 100% reciclado, disponibles en el stand del ayuntamiento, que facilitarán el transporte de los catavinos durante toda la jornada.

Los visitantes podrán participar en los talleres de cata comentada, abiertos a todo el público sin necesidad de experiencia previa. El sábado estará dedicado a vinos de la provincia y alrededores, mientras que el domingo al mediodía se centrará en el vermut, como variante del vino.

La zona de restauración se amplía este año con un mayor número de participantes, y el sábado por la noche se celebrará un concierto de música celta, que pondrá el broche cultural a la jornada.

Está prevista la participación de al menos 15 bodegas y 2 enotecas, aunque el número definitivo se confirmará en los próximos días. La feria contará con más de 20 stands en la plaza principal, además de una zona de mercado artesanal, una zona de atracciones y juegos infantiles, y un espacio dedicado a Food Trucks y restauración.

Se espera una afluencia superior a los 10.000 visitantes y un impacto económico estimado en medio millón de euros, lo que reafirma el valor de esta feria como motor de desarrollo local y regional.