Varias bodegas de Méntrida no irán a la Fiesta del Vino en protesta por el estado de los caminos

La cooperativas Nuestra Señora de la Natividad, Bodegas Villamiel, Bodegas Garva, Bogedas Jiménez Landi y Bodegas El Mentridano, de la localidad toledana de Méntrida, han decidido no acudir este año a la Fiesta del Vino, que se celebra entre el 29 y el 31 de agosto, en protesta por el estado de los caminos que conducen a sus tierras, del que acusan al Ayuntamiento por su «dejadez».

«El estado actual de los caminos de nuestro término municipal es lamentable, y los hace inaccesibles. A fecha de hoy existen varios caminos que ni con tractor se puede circular por ellos. Están cortados por grandes zanjas y socavones y algunos se encuentran así desde la dana de septiembre de 2023«, aseguran, y añaden que el Ayuntamiento de Méntrida ha tenido tiempo suficiente -como responsable de su mantenimiento- para repararlos.

Describen que «los vehículos, trastos y aperos están sufriendo las consecuencias con averías y roturas y se da el caso de fincas que, para acceder a ellas, hay que dar un rodeo de varios kilómetros« al estar el camino de acceso cortado por regueros y zanjas. También aseguran que algunos caminos se están cerrando por la vegetación de los márgenes, haciendo imposible la circulación por ellos. «En algún caso se ha producido algún percance debido a su mal estado».

Añaden estas cooperativas que han informado en varias ocasiones el Ayuntamiento de Méntrida de cuáles son los peores tramos para que sean reparados, pero «las medidas adoptadas han sido muy deficientes, nulas o no existentes«. »No pedimos carreteras para llegar a nuestras tierras pero al menos que podamos circular por los caminos«.

Debido a esta situación, que se ha mantenido en los dos últimos años, las cooperativas han decidido, en señal de protesta y en representación de sus socios y propietarios de fincas, no asistir a la próxima Feria del Vino «ni presencialmente, con stand, ni aportando vino». «No nos queda otra solución que actuar de esta manera debido a la dejadez del Ayuntamiento de Méntrida y la falta de mantenimiento serio con los caminos», por lo que piden disculpas.