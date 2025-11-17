Suscribete a
Crimen de Ugena: Annas confiesa y el jurado lo declara culpable de asesinato

Mató a 'Santiago el abuelo' en febrero de 2021, propinándole golpes en la cabeza y descargas eléctricas con una linterna táser. El fiscal ha rebajado en el juicio su petición de cárcel para el acusado, «acelerado» con la cocaína, de 20 a 12 años y medio

Annas, el acusado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Toledo
Annas, el acusado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Toledo EFE
Juan Antonio Pérez

Toledo

Jesús de los Ríos, conocido como 'Santiago el Abuelo', murió en la madrugada del 23 de febrero de 2021, sobre las tres, en su casa de Ugena, ubicada en el número 11 de la plaza Mayor, debido a la brutalidad de los golpes ... en la cabeza y a las descargas eléctricas que recibió con una linterna táser por parte de Annas, que este lunes, en el juicio celebrado con jurado popular en la Audiencia Provincial de Toledo, confesó los hechos. «En un principio, yo no iba a matarlo...», declaró a las preguntas del fiscal, pero «cuando, al día siguiente, se me bajó todo lo que llevaba encima me di cuenta de lo que había pasado realmente».

