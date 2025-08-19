Crimen de Mocejón: «Nunca he defendido a alguien con las características de Juan» Víctor Sánchez-Beato, abogado del presunto asesino del niño Mateo, asegura que tiene «graves limitaciones cognitivas»

Este lunes, 18 de agosto, se cumplió un año del terrible crimen del pequeño Mateo, un niño de 11 años con la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocado: jugando al fútbol en su pueblo, Mocejón, a 15 kilómetros de Toledo capital, con otros dos amigos una mañana de un domingo de verano. El presunto asesino, Juan Pérez, un chaval que entonces tenía 20 años, lo cosió a puñaladas y después huyó, refugiándose en la casa de su padre, donde fue detenido un día después.

Precisamente, el progenitor comentó entonces a los investigadores que su hijo tenía una discapacidad psíquica del 70 por ciento y que vivió el suceso «como si lo hiciera otro». Y esa, un año después, es la clave del caso: si Juan es imputable o inimputable. Lo determinarán las pruebas a las que está siendo sometido en el módulo psiquiátrico de la cárcel de Segovia en la que se encuentra casi desde el principio.

«Estamos a la espera de que terminen los reconocimientos y se emita el informe», explica a ABC su abogado, Víctor Sánchez-Beato. Estas pruebas psiquiátricas han sido solicitadas «por todo el mundo: se encargaron por parte del juez de oficio, la acusación también las ha pedido y yo, por supuesto, igual». De momento, «la instrucción se ha prorrogado seis meses más» y resulta «imposible» dar la fecha de un posible juicio que, «al haber un fallecido, sería con jurado popular». Huelga decir que si se concluye que Juan es inimputable, no habría juicio, lo cual no sería óbice para que se establecieran «unas medidas de seguridad». Sea como fuere, hoy «hay muchas opciones abiertas».

El abogado, quien lleva «42 años en esto y este es el homicidio número 15» en el que trabaja, asegura que «nunca he defendido a alguien que presente las características de Juan; he tenido esquizofrénicos, paranoides, pero alguien tan indefenso como este muchacho... lo que le hace especial son sus graves limitaciones cognitivas». Explica que ha visitado al presunto asesino varias veces en la cárcel, pero «es muy difícil comunicarse con el chico, habla con monosílabos» e, insiste, tiene «graves problemas psíquicos».