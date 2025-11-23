Suscribete a
Cientos de vecinos de municipios de La Sagra se manifiestan contra la planta de biogás que Verdalia construye en Villaluenga

La plataforma vecinal convocante anuncia que repetirá la marcha el próximo domingo y reclama alejar la instalación entre 10 y 20 kilómetros de los núcleos urbanos. «La transición energética debe ser justa, transparente y segura», aseguran

A. González Jerez

Toledo

Cientos de vecinos de distintas localidades de la comarca de La Sagra, convocados por la plataforma Stop Planta Biogás Villaluenga, Yuncler, Cobeja, se manifestaron este domingo contra la planta de biogás que la empresa Verdalia está construyendo en el término municipal de Villaluenga de ... la Sagra y contra la que también se han manifestado los alcaldes de Cobeja, José Luis Aguirre Hernández, Yuncler, Luis Miguel Martín, y Pantoja, Julián Torrejón.

