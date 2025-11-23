Cientos de vecinos de municipios de La Sagra se manifiestan contra la planta de biogás que Verdalia construye en Villaluenga

Cientos de vecinos de distintas localidades de la comarca de La Sagra, convocados por la plataforma Stop Planta Biogás Villaluenga, Yuncler, Cobeja, se manifestaron este domingo contra la planta de biogás que la empresa Verdalia está construyendo en el término municipal de Villaluenga de ... la Sagra y contra la que también se han manifestado los alcaldes de Cobeja, José Luis Aguirre Hernández, Yuncler, Luis Miguel Martín, y Pantoja, Julián Torrejón.

La marcha, que finalizó junto al Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, recorrió varias calles del municipio con un numeroso grupo de participantes que portaban pancartas y coreaban consignas contra la instalación energética. Según denuncian, la planta -que se alimentará de residuos animales y agrícolas de la zona- podría generar malos olores y provocar otros problemas ambientales y de salubridad.

Además del respaldo institucional de Yuncler, Cobeja y Pantoja, la movilización de este domingo, que se repetirá el próximo 30 de noviembre, está impulsada por la plataforma vecinal que lidera un vecino de Cobeja, que defiende su implicación en este movimiento porque le «preocupa mucho» la salud de sus vecinos, que se encuentran de la planta que se ha empezado a construir».

Su portavoz explica que «hasta ahora el balance de las reuniones realizadas es muy productivo y necesario a la vista de la desinformación total que había. Pero cada vez más gente se une a la causa y seguimos avanzando. Esto es una aberración y no es economía circular. Las plantas deben estar al menos entre 10 y 20 kilómetros alejadas de las poblaciones para no ponerlas en peligro».

Trasladar la planta lejos de las poblaciones

Sobre las posibilidades de paralizar el proyecto, el portavoz de la plataforma asegura que «es complicado pero no imposible». También reclama «mecanismos vinculantes de participación en decisiones, acceso total a la documentación técnica, supervisión independiente permanente y garantías legales eficaces para proteger la salud y el medio ambiente». A su juicio, dada la proximidad a los núcleos urbanos, la única solución pasa por trasladar la planta lejos de las poblaciones.

La manifestación ha terminado frente al Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra

A la empresa Verdalia le exige «responsabilidad social y ambiental como prioridad absoluta. Cualquier proyecto que amenace la salud y el entorno debe replantearse o ser paralizado», además de recordar que «la transición energética debe ser justa, transparente y segura, sin externalizar riesgos a poblaciones vulnerables ni generar daños ambientales irreversibles».

Noticia Relacionada Verdalia invierte 17 millones en Villaluenga (Toledo) para levantar su primera planta de biometano en España A. González Jerez La compañía prevé crear entre 50 y 80 empleos durante su construcción y 7 puestos de trabajo en la fase de operación, además de subcontratas, todos ellos de forma preferente de la zona

La plataforma continuará esta semana con nuevas reuniones informativas. La próxima será este martes en Yunclillos, seguida de otra el miércoles en Alameda de la Sagra, donde existe otro proyecto similar. También se prevé un encuentro en Añover de Tajo.

Toda la información recabada se está incorporando a un dosier que será remitido a la Consejería de Desarrollo Sostenible, con la que se ha solicitado una reunión, y posiblemente también al juzgado.