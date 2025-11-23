Suscribete a
ABC Premium

Guerra por el biogás en La Sagra: Cobeja, Yuncler y Pantoja se oponen a la planta de Villaluenga

Frente a los temores vecinales, la empresa y el Ayuntamiento de Villaluenga aseguran que el sistema de construcción y transporte elimina los malos olores y la contaminación

Imagen de la reunión en Cobeja, a la que asistieron unas 500 personas
Imagen de la reunión en Cobeja, a la que asistieron unas 500 personas ABC
Antonio González Jerez

Antonio González Jerez

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El plan de biometanización que la Administración regional tiene previsto llevar a cabo supone la construcción en los próximos años de un buen número de plantas de biogás para producir este tipo de energía (biometano), una alternativa que se percibe idónea para aplicar ... criterios de sostenibilidad y economía circular, aprovechando en este caso las características del mundo rural y así convertir en energía los cuantiosos residuos agrarios y de granjas de animales. En este sentido, Castilla-La Mancha, según las empresas promotoras, es la tercera comunidad con mayor potencial técnico para generar biometano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app