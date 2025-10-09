Verdalia invierte 17 millones en Villaluenga (Toledo) para levantar su primera planta de biometano de España

La colocación simbólica de la primera piedra de la primera planta de producción de biometano en España, que desarrollará el grupo Verdalia Bioenergy con una inversión de 17 millones de euros, ha tenido lugar este jueves en un paraje del término municipal de ... Villaluenga de la Sagra. El acto contó con la presencia del alcalde del municipio, Carlos Casarrubios, y del director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia, David García de Herreros, además de otros representantes municipales del entorno, del Gobierno autonómico -como el coordinador provincial de la Delegación de la Junta en Toledo, Javier Úbeda- y del sector agroganadero.

La planta, que dispone ya de la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Castilla-La Mancha y de las licencias municipales, se prevé que empiece a estar operativa a finales de 2026. Durante su construcción se crearán entre 50 y 80 empleos, y una vez en funcionamiento generará siete puestos fijos y otros indirectos mediante subcontratas, preferentemente cubiertos por trabajadores de la zona.

Según destacó David García, el proyecto refleja «el compromiso de Verdalia con el medio ambiente, con el empleo y con la gente, ya que crea futuro, apoya la sostenibilidad y somos un referente en España en proyectos de este tipo».

Una planta pionera en sostenibilidad y tecnología

La instalación tendrá capacidad para procesar 156.000 toneladas de restos agrícolas y ganaderos del entorno, en un radio máximo de 50 kilómetros, para su conversión en energía renovable «con reducción de emisiones y de cuidado del entorno rural». Producirá hasta 84 GWh al año de gas de biometano, equivalente al consumo de gas de 11.000 hogares de la región, y evitará la emisión de 76.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

La parcela donde se ubicará la planta tiene una extensión de diez hectáreas, aunque las instalaciones ocuparán, como máximo, unas tres hectáreas.

Verdalia subraya que la tecnología empleada será de última generación, con el objetivo de respetar el entorno y evitar olores o vertidos. Entre las medidas de control se incluyen sistemas avanzados de medición, almacenamientos estancos, distancias mínimas de dos kilómetros respecto a núcleos urbanos y rutas alternativas de acceso para el transporte de materias primas.

En relación con los casos de olores denunciados en otras plantas, David García aclaró que en esta instalación, situada entre Villaluenga, Yuncler, Cobeja y Pantoja, «Verdalia utiliza las mejores técnicas disponibles para evitar cualquier tipo de molestia en el entorno. Nosotros invertimos en estos proyectos para eliminar todos los olores en base, en un primer lugar, de un estudio detallado al comienzo del impacto que puede haber por olores y, después, se toman las medidas necesarias con presión negativa en los edificios, biofiltros y demás sistemas de filtrado del aire para evitar la salida de malos olores. Este tema siempre nos preocupa mucho en todas nuestras plantas y lo hemos incorporado al diseño de las plantas para evitarlo, además de que el emplazamiento es fundamental y la rosa de los vientos».

El responsable de Verdalia añadió que «esta planta representa un hito para Verdalia y para la transición energética en España. Hemos apostado por Villaluenga de la Sagra por su potencial agrícola y ganadero, y por el compromiso de sus instituciones con el desarrollo sostenible».

Proyecto tractor para la comarca

El alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, expresó su satisfacción por la elección del municipio como sede de este proyecto pionero. «Estamos muy orgullosos de que una empresa como Verdalia Bioenergy haya elegido nuestro municipio para desarrollar un proyecto tan importante. Supone un antes y un después también para la comarca. Esta planta traerá empleo, desarrollo y sostenibilidad, nos sitúa a la vanguardia de la transición energética y significa además un cambio en el modelo industrial de nuestra comarca mirando al futuro», afirmó.

Casarrubios destacó además la apuesta del municipio por la eliminación de la huella de carbono y recordó la figura de Joaquín Mendiluce como «la primera persona que nos habló de biogás en Villaluenga y que hoy es una realidad».

En el proceso de producción del biometano se obtiene una materia orgánica denominada digestato, un subproducto rico en nitrógeno, fósforo y potasio, muy valorado por los agricultores como sustituto de los fertilizantes químicos.

El Gobierno regional estima que la sustitución de los gases de origen fósil por gas renovable puede reducir en más de 500.000 toneladas las emisiones de CO₂ de la industria, el transporte y los hogares de Castilla-La Mancha. Además, prevé que la reducción de gases de efecto invernadero sea aún mayor gracias a la gestión de residuos agrícolas y ganaderos en este tipo de plantas y al uso del digestato como fertilizante orgánico, reforzando así el modelo de economía circular y el compromiso con la transición energética.