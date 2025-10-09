Suscribete a
ABC Premium
Directo
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas
Última hora
El húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025

Verdalia invierte 17 millones en Villaluenga (Toledo) para levantar su primera planta de biometano de España

La compañía prevé crear entre 50 y 80 empleos durante su construcción y 7 puestos de trabajo en la fase de operación, además de subcontratas, todos ellos de forma preferente de la zona

La planta, con tecnología para respetar el entorno producirá gas renovable equivalente al consumo de 11.000 hogares de la región, y evitará emitir 76.000 toneladas de CO2

Los gases verdes buscan una pista de despegue para materializar su potencial

Esta mañana se ha colocado la primera piedra de una planta que estará operativa a finales de 2026
Esta mañana se ha colocado la primera piedra de una planta que estará operativa a finales de 2026

A. González Jerez

Villaluenga de la Sagra

La colocación simbólica de la primera piedra de la primera planta de producción de biometano en España, que desarrollará el grupo Verdalia Bioenergy con una inversión de 17 millones de euros, ha tenido lugar este jueves en un paraje del término municipal de ... Villaluenga de la Sagra. El acto contó con la presencia del alcalde del municipio, Carlos Casarrubios, y del director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia, David García de Herreros, además de otros representantes municipales del entorno, del Gobierno autonómico -como el coordinador provincial de la Delegación de la Junta en Toledo, Javier Úbeda- y del sector agroganadero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app