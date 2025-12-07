Un centenar de participantes en el XLIV Concurso Nacional de Migas de Urda

En un ambiente prenavideño y temperatura primaveral para esta época del año, se ha celebrado este domingo en la localidad toledana de Urda el XLIV Concurso Nacional de Migas, que contó con un centenar de participantes, entre ellos el vicepresidente de la Diputación de ... Toledo, Joaquín Romera, que se ve en la imagen cocinando su sartén, clasificándose en séptimo lugar.
El alcalde, Manuel Galán, fue el encargado de entregar los premios, como se ve en el escenario con el grupo que se alzó con el primer premio, una familia del municipio que tenía el número 84 de sartén. El Ayuntamiento de Urda despachó unas 800 raciones de migas y judías.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete