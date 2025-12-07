Un centenar de participantes en el XLIV Concurso Nacional de Migas de Urda

En un ambiente prenavideño y temperatura primaveral para esta época del año, se ha celebrado este domingo en la localidad toledana de Urda el XLIV Concurso Nacional de Migas, que contó con un centenar de participantes, entre ellos el vicepresidente de la Diputación de ... Toledo, Joaquín Romera, que se ve en la imagen cocinando su sartén, clasificándose en séptimo lugar.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, quedó en séptimo lugar J. G. Ortiz El alcalde, Manuel Galán, fue el encargado de entregar los premios, como se ve en el escenario con el grupo que se alzó con el primer premio, una familia del municipio que tenía el número 84 de sartén. El Ayuntamiento de Urda despachó unas 800 raciones de migas y judías.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión