El Cuponazo del Black Friday: la ONCE reparte seis millones de euros y cientos de tarjetas regalo

Urda celebra el próximo 7 de diciembre la XLIV edición de su Concurso Nacional de Migas

Se otorgarán 13 premios y habrá degustaciones, un dj, hinchables para niños y un mercadillo de productos artesanos

Toledo convoca el concurso para elegir el cartel oficial de la Semana Santa 2026

Presentación del XLIV Concurso Nacional de Migas de Urda
La piscina municipal de la localidad toledana de Urda acogerá el próximo 7 de diciembre la XLIV edición del Concurso Nacional de Migas, tal y como han presentado este viernes el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, el alcalde de Urda, Manuel Galán, y ... la concejala de Cultura y Festejos, Sara Rabadán.

