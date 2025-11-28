Urda celebra el próximo 7 de diciembre la XLIV edición de su Concurso Nacional de Migas

La piscina municipal de la localidad toledana de Urda acogerá el próximo 7 de diciembre la XLIV edición del Concurso Nacional de Migas, tal y como han presentado este viernes el diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, el alcalde de Urda, Manuel Galán, y ... la concejala de Cultura y Festejos, Sara Rabadán.

Arribas ha destacado que «este concurso se ha convertido en una cita imprescindible para quienes valoran nuestras costumbres, la cocina manchega y las mejores materias primas de nuestra tierra».

«Cada sartén que se encenderá, cada ingrediente que se utilice y cada plato que se elabore será un homenaje a la dedicación de los vecinos y a la herencia de nuestros antepasados, que seguimos manteniendo viva como parte fundamental de nuestra identidad y de la vida de nuestros pueblos», ha señalado.

La jornada contará con un mercadillo de productos artesanos, un menú degustación con migas y judías blancas, actividades para los pequeños y la evaluación del jurado, formado por profesionales de la hostelería, la prensa y empresarios de Toledo, que garantizará la excelencia y la autenticidad de esta tradición.

El alcalde de Urda ha querido agradecer a la Diputación y a su presidenta, Concepción Cedillo, que lleva dos años colaborando con el concurso, algo que no había ocurrido en los ocho años anteriores, con una ayuda de 8.000 euros, de un presupuesto total que supera los 30.000 euros.

El alcalde ha recordado que el Concurso de Migas de Urda lo inició el director del Colegio Santo Cristo, Santiago Fuentes, que falleció este año. «Se inició en el colegio y luego se fue ampliando; al principio fue un concurso con más de 520 sartenes y solo se permitía a dos o tres personas participar en cada sartén. A partir de entonces se puso límite a esa participación hasta convertir el concurso en una reunión de familias y de amigos», ha apuntado.

Por su parte, la concejala Sara Rabadán ha sugerido que «la implicación de todos los sectores del municipio ha sido clave para que la jornada se presente como un auténtico punto de encuentro para la familia y los jóvenes, combinando tradición, entretenimiento y gastronomía».

El concurso se llevará a cabo junto al tradicional encendido de luces, como anticipo del comienzo del concurso, al que seguirá el menú degustación por cinco euros, compuesto de un plato de judías blancas, acompañadas de un vasito de vino manchego.

La concejala también ha informado de que por cada menú se entregará un cuenco de cerámica como recuerdo del concurso. También se podrán degustar dulces y productos típicos manchegos, cortesía de empresas de localidades vecinas y locales.

Además, habrá un DJ y parque de hinchables gratuito en un concurso en el que pueden participar los mayores de 16 años, ya sea en pareja o grupo; con un máximo 150 sartenes participantes. Se otorgarán 13 premios, incluyendo Mejor Estampa Manchega, Migas de Autor y premios para jóvenes, todos patrocinados por empresas locales y vecinas.