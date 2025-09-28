Castilla-La Mancha apoya a la nueva Agrupación de Protección Civil de Olías del Rey

La delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, María Castaño, ha mostrado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la nueva Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Olías del Rey (Toledo), a quienes ha puesto de ejemplo de la «labor fundamental que desarrollan estas organizaciones en la provincia de Toledo y a quienes valoramos y reconocemos por su entrega, vocación y el gran servicio que prestan a la ciudadanía».

María Castaño ha tenido la ocasión de reafirmar personalmente la colaboración de la Junta de Comunidades con la Agrupación de Protección Civil de Olías del Rey durante su asistencia a la emblemática carrera popular que se celebró este sábado, con una gran participación de corredores y corredoras de todas las edades, respondiendo a la invitación realizada por la alcaldesa de la localidad, Charo Navas, a quien quiso agradecer este gesto.

Un evento en el que la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil demostró su profesionalidad y buen hacer, tal y como ha resaltado la delegada provincial al «comprobar de primera mano, junto a la alcaldesa, su inestimable colaboración en la tradicional carrera de la Ciruela».

Además, Castaño y Navas han mantenido un encuentro con los 7 voluntarios y voluntarias que forman la nueva Agrupación, que se formó el pasado mes de diciembre y al frente de la cual está Manuel García Quirós y de la que también forman parte dos integrantes de la anterior.

En este sentido, ha valorado que la reconstitución de la Agrupación de Protección Civil de Olías hace menos de un año y ha destacado «la predisposición y la ilusión con la que he comprobado que afrontan esta responsabilidad tan importante para el pueblo y las ganas que tienen de contribuir a velar por la seguridad de los vecinos y vecinas en los momentos destacados como son las próximas fiestas patronales, que serán las primeras en las que participen».

Al coincidir el encuentro con la celebración del evento deportivo, María Castaño ha tenido ocasión de conocer el equipamiento y medios de los que disponen para el que han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Olías y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la alcaldesa Charo Navas ha destacado «que los voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Olías son un verdadero ejemplo para toda la ciudadanía» y que «su presencia constante en emergencias, eventos y otros momentos necesarios demuestran que el valor y la solidaridad siguen siendo pilares fundamentales en nuestra comunidad».