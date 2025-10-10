La Audiencia de Toledo juzga a un hombre acusado de dejar en coma a un joven tras una agresión a la salida de una discoteca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará los próximos martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, a M.E.A., acusado de intentar matar a un joven al que dejó en coma tras golpearle a la salida de una discoteca ... en Mora, Toledo.

La Fiscalía solicita para él ocho años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, además de otras penas menores por lesiones a otros implicados en el incidente.

Según el escrito de acusación provisional, los hechos se remontan a la madrugada del 18 de diciembre de 2022. M.E.A. abandonó la discoteca donde había pasado la noche, cuando se acercó a un grupo de jóvenes a los que se enfrentó. Primero, propinó un puñetazo en el labio a A.R.R. y otro en el rostro a J.S.D.C.

Acto seguido, tras una breve confrontación con P.G.C.M., el acusado, que según el Ministerio Público poseía conocimientos de boxeo, le golpeó en la cara, causándole una hemorragia nasal. Mientras la víctima intentaba detener la sangre con un pañuelo, M.E.A. le asestó un fuerte puñetazo por la espalda, impactando en la parte lateral izquierda de su cabeza. El golpe lo dejó inconsciente, provocando que cayera al suelo y se golpeara la cabeza contra el asfalto.

A consecuencia de la agresión, P.G.C.M. sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que lo mantuvo varios días en coma. Las lesiones requirieron tratamiento médico y quirúrgico, y le han dejado secuelas permanentes, entre ellas un trastorno cognitivo leve, una derivación ventrículo-peritoneal, restos de material de osteosíntesis en el cráneo, pérdida total de audición en el oído izquierdo y pérdida de olfato y gusto. Según la Fiscalía, las lesiones «hubiesen causado la muerte de no haber recibido asistencia médica urgente».

Retraso mental leve sin medicación

El informe del Ministerio Público también recoge que el acusado padecía un retraso mental leve y había abandonado voluntariamente la medicación prescrita por su especialista.

Además, aquella noche había consumido bebidas alcohólicas, lo que, en conjunto, habría afectado parcialmente su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y para actuar con plena libertad.

M.E.A. permaneció en prisión preventiva desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 29 de julio de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz acordó su libertad provisional, imponiéndole la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima.

En el juicio, la Fiscalía acusa a M.E.A. de un delito de lesiones respecto a A.R.R., por el que solicita dos meses y quince días de prisión, y de un delito de homicidio en grado de tentativa en relación con P.G.C.M., por el que pide ocho años de cárcel.