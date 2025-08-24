El alcalde de Noblejas suspende definitivamente su huelga de hambre para pedir un instituto en su municipio

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en una rueda de prensa

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha suspendido definitivamente su huelga de hambre, mantenida desde el pasado lunes para reclamar la construcción de un instituto de educación secundaria en su municipio.

El primer edil del municipio toledano anunció el pasado viernes en una rueda de prensa que mantendría las acciones de protesta por la construcción del centro, una reivindicación que se ha prolongado durante 20 años y que este verano ha adquirido un nuevo empuje con el lanzamiento de una recogida de firmas seguida de la huelga de hambre de Jiménez.

Noticia Relacionada La Junta pide al alcalde de Noblejas que acredite que hay más alumnos que justifiquen el instituto ABC El consejero de Educación, Amador Pastor, ha enviado una carta a Agustín Jiménez, en huelga de hambre desde el lunes por este motivo

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Noblejas han confirmado a Europa Press la suspensión definitiva de la huelga, tras permanecer durante el sábado en un centro hospitalario y regresar a su casa durante la madrugada.

El mismo viernes el propio Jiménez adelantaba su traslado al hospital por recomendación de su médico, Juan José Rodríguez Sendín, que había supervisado la huelga, y que advertía sobre los riesgos de salud para el regidor socialista.

Jiménez, de 76 años, había perdido para entonces más de 4 kilos, factor que se unía a su condición de diabético, con el consecuente riesgo de complicaciones.