Abierto el plazo en la Diputación de Toledo para solicitar una actividad familiar en la nieve

'Aventura Blanca en Familia 2026' ofrece clases de esquí y actividades para fortalecer los vínculos familiares en Leitariegos

Diputación de Toledo pondrá en marcha un programa de esquí en familia de cara a 2026

Se desarrollará en la estación invernal de Leitariegos (León), del 13 al 17 de febrero de 2026
ABC

Toledo

La Diputación de Toledo, desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, ha puesto en marcha el programa 'Aventura Blanca en Familia 2026'.

El programa consiste en la participación en clases de esquí que se desarrollarán ... en la estación invernal de Leitariegos (León), del 13 al 17 de febrero de 2026, ambos inclusive.

