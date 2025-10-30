La Diputación de Toledo refuerza la actividad cultural con más de un millón de euros para subvenciones en 2026

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado las bases reguladoras y convocatorias anticipadas de subvenciones para el año 2026, destinando más de un millón de euros a fortalecer la actividad cultural en toda la provincia, según ha anunciado ... en rueda de prensa el diputado de Cultura y Educación, Tomás Arribas.

Según el diputado «estas ayudas están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, ayuntamientos, entidades locales menores y bandas de música, con el objetivo de promover la creación artística, la participación ciudadana y la cohesión social a través de la cultura».

Arribas ha informado de las cuatro líneas de subvenciones aprobadas, señalando que «las entidades locales de la provincia podrán acceder a ayudas por un total de 550.000 euros para la promoción y el fomento de la música, teatro, cine, baile, danza, pintura, escultura, literatura, folclore y tradiciones teniendo como finalidad el que las actividades culturales permitan generar lazos de unión entre los ciudadanos de los municipios y de la provincia de Toledo transmitiendo entre ellos creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos históricos a través del arte y la cultura».

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones, exclusivamente, los ayuntamientos, las Entidades Locales Menores y pedanías, excepto los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

También se ha referido a «las ayudas y subvenciones para la dotación y mejora de equipamiento de las instalaciones, edificios, espacios y centros culturales para la realización de actividades culturales locales en las entidades locales de la provincia de Toledo, con una dotación de 300.000 euros».

Tomás Arribas ha informado de las otras dos líneas, que son «110.000 euros para impulsar e incentivar la actividad cultural en los municipios de la provincia de Toledo, promovida por las Entidades privadas culturales sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social y fiscal en la provincia de Toledo. Y 90.000 euros a apoyar a las bandas de música y asociaciones musicales de la provincia, financiando la adquisición y reparación de instrumentos, material musical, uniformes y la organización de certámenes y encuentros musicales que fomenten la creación artística y la unión entre los municipios».

Ha indicado igualmente el diputado que «las ayudas han aumentado en 5.000 euros respecto al 2024 y un 28 por ciento desde que empezara la legislatura».

Subvenciones para ayuntamientos

Con esta línea de ayudas de la Diputación de Toledo se asegura que los ayuntamientos puedan organizar y desarrollar eventos socioculturales que aglutinen actividades artísticas, recreativas y lúdicas que en sentido general tienen una función social y cultural y la organización y desarrollo de actividades culturales que permiten generar lazos de unión entre los ciudadanos de un pueblo y provincia transmitiendo esencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación, a través del arte, la danza, la poesía, la música, la vestimenta, la gastronomía, el teatro y la literatura.

Estas iniciativas contribuyen también a respaldar la candidatura de Toledo a la Capital Europea de la Cultura 2031, permitiendo la participación de los municipios y entidades culturales de la provincia en proyectos que pongan en valor las tradiciones, el folclore y el patrimonio cultural.

Con estas medidas, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la cultura como motor de desarrollo social y comunitario, facilitando los recursos necesarios para que la ciudadanía acceda a actividades culturales de calidad en toda la provincia.