Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez niega conocer a Aldama cuando le muestran la foto en la que salen juntos: «En absoluto»

La Diputación de Toledo refuerza la actividad cultural con más de un millón de euros para subvenciones en 2026

Las ayudas han aumentado un 28 por ciento desde que empezó la legislatura y son 5.000 euros más que en 2024

La Diputación de Toledo resuelve por 85.000 euros su convocatoria de subvenciones para bandas y asociaciones musicales de la provincia

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Tomás Arribas, diputado de Cultura
Tomás Arribas, diputado de Cultura diputación

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado las bases reguladoras y convocatorias anticipadas de subvenciones para el año 2026, destinando más de un millón de euros a fortalecer la actividad cultural en toda la provincia, según ha anunciado ... en rueda de prensa el diputado de Cultura y Educación, Tomás Arribas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app