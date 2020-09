Reconoce ante un tribunal la monstruosa agresión sexual a una joven de 18 años en Olías del Rey La Fiscalía rebaja la pena global en cuatro años al llegar a una conformidad antes del juicio. Christian será condenado a nueve años y seis meses de cárcel

Manuel Moreno SEGUIR Toledo Actualizado: 16/09/2020 14:36h

«Sí, reconozco los hechos». Christian ha admitido este miércoles ser el autor de una abominable agresión sexual a una joven de 18 años en Olías del Rey, por la que cumplirá nueve años y seis meses de cárcel.

Lo ha confesado en la Audiencia de Toledo, donde un acuerdo de conformidad con la Fiscalía le supondrá unos beneficios: por un lado, la rebaja de cuatro años en las dos penas iniciales -se pedía un total de 13 años y seis meses-; y, por otro, una ligera disminución de la indemnización que tendrá que pagar a la víctima.

Este sábado se cumplirán tres años de esa monstruosa acción, cuyo relato en el escrito de acusación del fiscal es terrorífico. «Que se callara y que dejara de llorar, ya que en caso contrario la mataría», o que «sería mejor que disfrutara, pues así terminaría antes», son algunas de las expresiones, recogidas por el Ministerio Público, que el reo confeso dirigió a su víctima. También le robó el teléfono móvil y llegó a contactar con ella dos veces después del ataque con el pretexto de devolvérselo.

Aunque ha disfrutado de la oportunidad de decir lo que quisiera en el turno de la última palabra, Christian ha optado por callar en la sala de vistas. No ha dirigido ninguna expresión de arrepentimiento hacia la víctima, a la que conocía porque había sido amiga de una antigua novia.

La víctima no ha declarado

Con mechas rubias y el lateral izquierdo del cabello rapado, se ha presentado el acusado ante el tribunal, que no ha permitido a los periodistas obtener imágenes dentro de la sala. Gracias al acuerdo de conformidad, la joven tampoco ha tenido que declarar ni ver a su agresor de nuevo. La vista ha durado pocos minutos, en los que el encartado ha reconocido los hechos de los que le acusaba el fiscal.

La agresión sexual sucedió la madrugada del 19 de septiembre de 2018. A través de Instagram y ocultando su identidad con un sobrenombre, Christian logró convencer a su víctima para concertar una cita esa misma noche en una parada de autobús en la calle del Lobo, en Olías del Rey. Desde allí fueron andando al cercano parque de la urbanización de Las Lomas, donde se produjo el ataque.

Durante la agresión sexual, el autor confeso llegó a amenazarla con acabar con su vida -«Como no te dejes, te voy a matar», le coaccionó-. No le importó los ruegos entre sollozos de la víctima para que no continuara con el salvaje ataque.

Cuando llegó a casa, la joven se lo contó a sus padres y se desplazaron al cuartel de la Guardia Civil en Illescas para presentar una denuncia.

Los dos días siguientes, Christian contactó con su víctima para ofrecerle una cita con el pretexto de devolverle el teléfono móvil. Siguiendo las instrucciones de los investigadores, la víctima quedó en verse con su agresor el 21 de septiembre. Christian fue detenido en el lugar donde concertaron la cita: una parada de autobús en la A-42 (autovía Madrid-Toledo) donde desemboca un camino que comunica Bargas y Olías del Rey.

Tras terminar la vista en la Audiencia, y después de ser visitado por su familia durante unos minutos, el procesado ha regresado a la cárcel donde está preso de manera provisional por esta causa, y donde cumplirá ahora dos penas: una de 7 años y 6 meses por la agresión sexual y otra de dos años por el robo con intimidación.