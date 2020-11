Ocaña tiene que devolver 3,4 millones al adjudicatario de un PAU Un juzgado condena al ayuntamiento tras el recurso interpuesto en 2018 por la mercantil Inmuebles 224 S. L.

Mercedes Vega SEGUIR Toledo Actualizado: 03/11/2020 19:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El PP ha dejado una deuda de 30 millones en Ocaña, denuncia el PSOE

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, ha condenado al Ayuntamiento de Ocaña a abonar a la mercantil Inmuebles 224 S. L. la suma de 3.465.000 euros, más alrededor de un millón por los intereses legales devengados desde la interpelación judicial, ante el silencio de esta administración.

El objeto de esta sentencia es el ingreso de un cheque en el Ayuntamiento de 3.465.000 euros por parte de Desarrollo Áreas Logística de Castilla La Mancha, en concepto de sustitución del 10% del aprovechamiento lucrativo del PAU Mesa de Ocaña.

Según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Rodríguez, el citado PAU se adjudicó en 2003 y en 2012 el adjudicatario renunció voluntariamente al proyecto y pidió la devolución de ese dinero. «La entonces alcaldesa, Remedios Gordo, firmó un decreto poniendo en marcha un expediente para devolver esos fondos, algo que no cumplió, y después Inmuebles 224 S.L., que se quedó con la deuda de la primera empresa, reclamó de nuevo ese dinero al ayuntamiento en 2017 y la alcaldesa volvió, mediante decreto, a iniciar un expediente, que tampoco cumplió», ha detallado Rodríguez.

Y ya en 2018, un año antes de las elecciones municipales, Inmuebles 224 S.L. presenta un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Ocaña que no ejecutaba el decreto para que les reintegrase los 3,4 millones. Un asunto que ahora ya ha resuelto el juzgado con la sentencia que recibió el ayuntamiento el pasado 26 de octubre.

«Creo que Remedios Gordo, ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ocaña, tenía intención de dejar pasar el tiempo, y algo tiene que decir al respecto. Pero ahora esta deuda se suma a los más de 30 millones que dejó su equipo, y aunque cabe recurso, nadie nos lo recomienda y sería alargar una situación que finalmente tiene que asumir el consistorio», ha segurado el portavoz socialista.

Situación asfixiante

La deuda del Ayuntamiento de Ocaña es «asfixiante», según Juan José Rodríguez. «Cuando el PSOE llegó al ayuntamiento, hace un año y medio, encontramos una deuda comercial de 19 millones de euros, a la que se suman más de 11 millones de deuda bancaria, además de ocho millones por el impago de servicios públicos desde 2013. Es una situación horrorosa, que ya dimos a conocer a los ciudadanos de Ocaña y que condiciona nuestra acción de gobierno», ha informado Rodríguez.

El portavoz municipal ha añadido que en el tiempo que llevan gobernando son muchas las resoluciones judiciales a las que tienen que hacer frente. «Las irresponsabilidades de unos políticos las pagamos todos los vecinos», ha subrayado Juan José Rodríguez quien ha reconocido que son numerosas las peticiones y quejas de los vecinos, «sin que por este equipo de gobierno puedan ser atendidas porque no hay dinero. Soportamos las críticas de las demandas no atendidas pero lo único que hacemos es ser responsables con nuestra situación económica. Somos austeros y respetamos el dinero público que es de todos. Tenemos pagadas todas las facturas de nuestro mandato y parte de la anterior legislatura y aún así estamos ahorrando para pagos venideros obligados. No entendemos cómo nosotros hacemos frente a todos los gastos y ahorramos y otros políticos han generado una deuda que va a afectar a muchas generaciones», ha concluido.