Magán denuncia el peligro por el abandono del arroyo y la inacción de la CHT El Ayuntamiento alerta del riesgo que puede haber en caso de que se produzcan inundaciones

El Ayuntamiento de Magán ha denunciado la inacción de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ante la petición que presentó este consistorio hace más de un año y medio para que se pudieran en marcha medidas urgentes de conservación del Arroyo Pucheros, por el peligro que su estado actual supone para el municipio, y después de que incluso se hayan mantenido reuniones con responsables de la CHT.

Los representantes muncipales han explicado que el arroyo se encuentra en un estado deplorable a su paso por la locaaldiad, a causa de al gran cantidiad de residuos, maleza, cañaverales y demás suciedad que acumula. Por eso han advertido de que dicho arroyo soporta las precipitaciones y vertido de residuos de los municipios vecinos de Cabañas de la Sagra, Olías del Rey, Bargas, Mocejón y del propio Magán.

En este sentido, han advertido que el problema se incrementa en verano, al no circular el agua, producuiendo estancamientos, malos olores y plagas de insectos, especialmente de mosquitos. Un foco de insalubridad y un peligro en caso de lluvias torrenciales del que el Ayuntamiento es muy consciente, pero al que no puede poner solución porque las competencias son de la CHT.

La problemática es compleja porque el Ayuntamiento no puede limpiar el cauce por su cuenta y después pasar el canon a quien corresponda, al no poder emplear maquinaria pesada y teniendo en cuenta que el lodo retirado puede ser tóxico y, por supuesto, no puede verterese en cualquier lugar, proque podría causar daños en la zona acuífera o problemas medioambientales.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha alertado de que existe preocupación en el municipio por esta situación, sobre todo desde las últimas lluvias torrenciales que han sufrido otros municipios de la provincia. Una situación que el Ayuntamiento no está dispuesto a que pueda producirse en la localidad, por lo que pide que las medidas al respecto sean inmediatas, antes de que pueda ocurrir alguna desgracia, como se ha podio comprobar recientemente en otras localdiades de toda España.