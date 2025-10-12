El PSOE urge a recuperar la ambición cultural de la Feria del Libro y denuncia el abandono de certámenes literarios

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha advertido del «preocupante retroceso» que ha evidenciado la XX edición de la Feria del Libro de la ciudad y ha urgido al alcalde, Carlos Velázquez, y a su equipo de Gobierno a «recuperar la ambición ... cultural y la participación de todos los libreros», ausentes en más de un 50 por ciento en esta edición.

«Aunque la reducción del número de casetas respecto a años anteriores es evidente», el Grupo Socialista apuesta por mirar hacia el futuro y plantear propuestas realistas que devuelvan a este evento su capacidad de proyección, ha informado en nota de prensa.

«Nuestro objetivo no es solo lamentar lo perdido, sino trabajar para que la Feria del Libro recupere la participación plena de todos los libreros toledanos, con más estands y mejor adaptados. Es posible hacerlo, pero hace falta voluntad política y planificación«, ha afirmado el concejal socialista Teo García.

En este sentido, ha afirmado que «la falta de impulso cultural se refleja, además, en la supresión de certámenes de prestigio nacional como el Premio Alfonso X El Sabio de investigación histórica y el Premio María Pacheco de investigación literaria, eliminados por el actual equipo de gobierno«.

El PSOE denuncia que esta decisión supone una renuncia directa a los valores humanísticos y al legado cultural de Toledo. «Es incomprensible que en un momento clave para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura, el Ayuntamiento deje morir premios que daban contenido, referencia y prestigio a nuestra ciudad», ha señalado Teo García.

En ese mismo sentido, los socialistas critican la falta de apoyo institucional a editoriales locales, como la editorial toledana Ledoria, que este año cumple 30 años de trayectoria cultural, «un hito que ha pasado desapercibido para el Gobierno municipal».

«No se puede construir una candidatura cultural sólida ignorando el tejido editorial de nuestra ciudad. No basta con fotos o discursos vacíos, hay que actuar con método, planificación y participación«, ha añadido el edil.

También se ha denunciado la cancelación del Concurso de Narrativa Femenina Princesa Galiana, que no ha sido convocado por primera vez en 22 años, y la desaparición del Día de las Escritoras de la agenda cultural municipal, que debería celebrarse este lunes 13 de octubre.

«El Ayuntamiento ha cedido a las imposiciones ideológicas de Vox, silenciando a las mujeres creadoras y suprimiendo iniciativas que fomentaban la igualdad desde la cultura. Es un retroceso inaceptable», ha declarado Teo García.

Desde el Grupo Municipal Socialista se insiste en que su compromiso con la Capitalidad Europea de la Cultura es real, con hechos y propuestas, no solo con gestos vacíos: «Siempre hemos estado y estaremos con Toledo, pero con una cultura abierta, accesible, viva y participada por toda la ciudadanía. Porque la cultura no es un escaparate, de fotos y firmas de protocolos, es una herramienta de transformación y cohesión social», ha concluido García.