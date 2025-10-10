Suscribete a
Se presenta en la Feria del Libro de Toledo 'Vuelve Cthulhu', la nueva novela del escritor conquense Antonio Lázaro

La presentación tendrá lugar este domingo 12, a las 12 horas, en el Salón Rico, dentro de la Feria del Libro de Toledo, en el marco de una charla sobre «Lovecraft en Toledo»

Antonio Lázaro presenta 'La Gran Ruta Interautonómica de Jorge Manrique'

TOLEDO

Desde 'Los años dorados' (Penguin Random, 2017), un thriller en clave generacional, Lázaro, autor radicado en Toledo y colaborador de ABC, no había publicado novela. Sí otro tipo de formatos como la guía-ensayo La gran ruta interautonómica de Jorge Manrique (2023). El libro ... que ahora se presenta en el marco de la Feria del Libro de Toledo, 'Vuelve Cthulhu' (Amazon / Lucérnula), es una secuela del exitoso Club Lovecraft (Planeta , 2007), que contó con tres ediciones impresas. De hecho, esta secuela «20 años después» incluye en su integridad, revisada, aquella novela, una ocasión para que nuevas hornadas lectoras disfruten, sufran y se emocionen con las aventuras de Leo, Bruno, Yolanda, Sergio y el resto de miembros del Club para tratar de frenar la renovada amenaza de Cthulhu, que trata de recuperar su maléfico Poder conectando telepáticamente con el mundo digital y sus infinitos laberintos y vericuetos.

