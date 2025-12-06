El PP de Toledo recuerda que no aprobar los Presupuestos Generales del Estado «es un incumplimiento constitucional»

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha recordado este sábado, durante el acto celebrado en la Plaza de Zocodover de Toledo con motivo del Día de la Constitución, que «es una responsabilidad política y democrática» aprobar los Presupuestos Generales del ... Estado cada año y que su no aprobación «es un incumplimiento constitucional por parte del Gobierno de España».

«Un gobierno que está cogido de pies y manos por independentistas, por partidos que no quieren a España, hace que, sobre todo, suframos todos los ayuntamientos, que somos la institución más pequeña y más cercana a los ciudadanos, por no tener esos presupuestos. Es un fallo de democracia que llevemos así tres años», ha destacado Alcalde.

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo ha recordado que la ciudad sí tiene presupuestos, al igual que el Gobierno regional, de forma que cree que se tienen que convocar elecciones «porque este artículo no se cumple, como otros muchos, pero sin presupuesto es difícil hacer muchas cosas en el Estado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y es una responsabilidad que deberían tener todos los mandatarios públicos».

«Tenemos la obligación de cumplir las normas y las leyes, sobre todo porque si el propio Gobierno no las cumple, qué podemos exigir a los ciudadanos», ha concluido Alcalde, quien ha dado la enhorabuena por el acto del Día de la Constitución en Zocodover a la Federación Local de Asociaciones Vecinales 'El Ciudadano' de Toledo. «Que el año que viene nos podamos juntar otra vez aquí».