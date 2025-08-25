El PP acusa al Gobierno de Page de llevar todo el verano «fuera de cobertura» La oposición arranca el curso político en Castilla-La Mancha con una reunión del Comité de Dirección y el Grupo Parlamentario

Arranca el curso político en Castilla-La Mancha para la oposición. Este lunes, el PP celebró una reunión conjunta de «planificación» del Comité de Dirección y el Grupo Parlamentario, de la que Carolina Agudo, dio cuenta a la prensa.

Agudo calificó el verano del Gobierno de Page con tres palabras: «Abandono, dejadez y engaño». «Ni están ni se les espera», añadió. «El PP no ha desparecido este verano. Hemos estado al pie del cañón, acompañando a los vecinos en las fiestas patronales de sus municipios o en otros eventos de calado. Nosotros no nos hemos ido. Quien sí se ha ido en bloque ha sido el Gobierno socialista de Page, que ha estado fuera de cobertura, que no sabemos a qué se ha dedicado. No sabemos el paradero de Page ni de sus consejeros», insistió.

La secretaria general dijo que en el Gobierno regional «han dejado tirados a los castellanomanchegos. Los alcaldes han estado solos en los incendios. ¿Alguien ha visto a algún consejero al pie de los terrenos que han sido arrasados por el fuego? Mi pueblo, Valmojado, sufrió un incendio a principios de verano y todavía estamos esperando a que alguien llame al alcalde».

De ahí que el PP ha ido «registrando distintas iniciativas y, sobre todo, preguntas» a las que el Ejecutivo tendrá que responder en las Cortes, aunque «nos tienen acostumbrados a mentir con datos frutos de ocurrencias que se están dictando desde cualquier tumbona».

«¿Alguien ha visto este mes al consejero de Agricultura?»

Por otro lado, para Agudo, secretaria general y número dos del PP en la región, «antes de echar la culpa al PP, es responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha defender una PAC justa para los agricultores y ganaderos». Y, a continuación, preguntó si «¿alguien ha visto durante el mes de agosto al consejero de Agricultura hablar de la PAC?».

Finalmente, cuestionada por la huelga de hambre llevada a cabo por el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, para que la Junta cumpla su promesa y construya un instituto en el pueblo, Agudo dijo: «Hemos visto espectáculos internos del PSOE. Qué vamos a esperar de un Gobierno, cuyo líder deja tirados a los suyos. Son cientos de infraestructuras educativas pendientes de realizarse en Castilla-La Mancha, muchas de ellas comprometidas públicamente por Page y para que las no se ha presupuestado ni un euro». Y recordó que entre las 1.000 enmiendas presentadas a los actuales Presupuestos, «una de ellas era la del instituto en Noblejas».