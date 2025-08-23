Agustín Jiménez, a su salida del Ayuntamiento para montarse en una ambulancia camino del hospital

El alcalde de Noblejas pone fin, o más bien le obligan, a la huelga de hambre que mantenía desde el lunes Este viernes por la noche fue llevado en ambulancia al hospital de Toledo, donde le dieron el alta a medianoche y desde entonces se recupera en casa. Ahora está en periodo de «adaptación al alimento»

Pese a que su intención era no hacerle caso al médico, Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, puso fin este viernes, o más bien le obligaron, a la huelga de hambre que mantenía desde el lunes como forma de protesta porque la Junta de Castilla-La Mancha les prometió un instituto en el pueblo y ahora su intención es hacerlo en Ocaña.

Tras cinco días sin comer, Jiménez dio una rueda de prensa a las seis de la tarde en la que era evidente el deterioro de su salud. Al acabar, tanto el doctor Rodríguez Sendín como la familia del alcalde, los compañeros en el Gobierno municipal y hasta los numerosos vecinos que se congregaron en el Ayuntamiento le hicieron ver que no tenía sentido seguir así.

Finalmente, una ambulancia llegó a Noblejas y se llevó al alcalde, muy emocionado, entre los aplausos de los paisanos. Acompañado de su mujer estuvo en el hospital de Toledo hasta la medianoche, donde los médicos le realizaron todo tipo de pruebas. Y desde entonces se recupera en su casa y está en periodo de «adaptación al alimento», según el doctor Rodríguez Sendín.