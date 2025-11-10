Suscribete a
Page reclama fondos excepcionales para afrontar los desafíos de seguridad «sin comprometer la cohesión europea»

El presidente regional celebra avances en la defensa de la PAC y advierte de que «no se puede sacrificar lo que ha funcionado bien en Europa»

Page da un ultimátum al Gobierno central sobre el trasvase y fija en Navidad el límite para exigir responsabilidades en los tribunales

Emiliano García-Page
Emiliano García-Page ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este viernes en Cuenca, donde ha inaugurado la primera fase de la Casa de la Igualdad, que si Europa atraviesa un momento «excepcional» en materia de seguridad, también debe afrontarlo con «fondos excepcionales», advirtiendo ... de que lo contrario supondría «un paso atrás en la cohesión». «Si hay un problema excepcional de seguridad, hay que abordarlo con fondos excepcionales, porque de lo contrario estaríamos dando un paso hacia atrás en la cohesión, y eso nos repele, a nivel autonómico, nacional y europeo», subrayó el presidente autonómico.

