Page reclama fondos excepcionales para afrontar los desafíos de seguridad «sin comprometer la cohesión europea»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este viernes en Cuenca, donde ha inaugurado la primera fase de la Casa de la Igualdad, que si Europa atraviesa un momento «excepcional» en materia de seguridad, también debe afrontarlo con «fondos excepcionales», advirtiendo ... de que lo contrario supondría «un paso atrás en la cohesión». «Si hay un problema excepcional de seguridad, hay que abordarlo con fondos excepcionales, porque de lo contrario estaríamos dando un paso hacia atrás en la cohesión, y eso nos repele, a nivel autonómico, nacional y europeo», subrayó el presidente autonómico.

García-Page, que se mostró «optimista y contento» y explicó que por fin «empiezan a dar frutos» las presiones y gestiones que Castilla-La Mancha viene realizando en los foros europeos para defender la Política Agraria Común (PAC). «Por fin estamos empezando a ver giros en la Comisión Europea para asegurar la PAC tal y como la queremos. Aún nos queda mucho que pelear, pero la pelea la vamos a dar», afirmó.

El presidente castellano-manchego destacó además que Europa está inmersa en un debate legítimo sobre la necesidad de reforzar la inversión en seguridad, un asunto que, según dijo, «no puede hacerse a costa de las políticas de cohesión que han sido la base del progreso europeo».

«La inseguridad es costosa, pero no podemos dejar de lado lo que ha funcionado bien en esta Europa que conocemos. Si ahora hay urgencia con la seguridad, debe atenderse con recursos adicionales, no recortando los fondos de cohesión», insistió.

García-Page señaló que se empieza a ver «luz» en el panorama europeo, pero reiteró la necesidad de mantener «grandes consensos en materia agraria» y de seguir defendiendo los intereses del campo castellanomanchego en el próximo encuentro del Comité de las Regiones, previsto para diciembre.

También puso en valor el papel transformador de los fondos europeos, que —dijo— «no han servido para tapar agujeros, sino para cambiar inercias y mejorar estructuras». En su opinión, es fundamental mantener una labor de «pedagogía social» sobre el papel de estos recursos en el desarrollo regional.

«Importa que hagamos pedagogía. No lo llamo ideología, pero sí una forma de entender Europa que no se puede quedar solo en el aula. Cada uno debe aplicarlo en su contexto diario», concluyó.