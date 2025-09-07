La Oficina de Transformación Comunitaria de Toledo será permanente y ampliará su gestión al Polígono
Clave del éxito de la primera comunidad energética en un Casco Histórico en España
Los 65 miembros de la comunidad energética estrenarán energía solar sin placas en sus edificios
La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), 'Toledo Sostenible', dependiente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, que se puso en marcha hace año y medio con fondos europeos, ha desbordado todas las previsiones, lo que ha llevado al Ayuntamiento a decidir su continuidad, pese a que el 30 de septiembre tenía que extinguirse. Nació en marzo de 2024, financiada con fondos Next Generation, para asesorar y guiar a los toledanos para obtener ayudas estatales, autonómicas y locales y reducir su factura energética y ahora se va a mantener con fondos municipales. Así lo confirmó a ABC el gerente de la Empresa municipal de la Vivienda, José Manuel López, quien adelantó también que se está estudiando crear una comunidad energética en el barrio del Polígono. Esta medida responde, en su opinión, «al compromiso del alcalde, Carlos Velázquez, con el medio ambiente«.
Precisamente, uno de los éxitos de esta oficina ha sido la comunidad energética del Casco Histórico, que se constituido pese los complicados trámites administrativos. En un tiempo récord se cubrieron las dos primeras instalaciones para dar energía limpia al centro histórico, sin la necesidad de paneles en el recinto amurallado, que se han instalado fuera, pero a menos dos kilómetros para evitar cualquier impacto en el cono visual. Así, se han instalado en la cubierta de la pista de patinaje de la Escuela de Gimnasia y en el tejado de la piscina cubierta del Salto del Caballo, cada una de ellas con una capacidad de 100 kilovatios, el máximo permitido para autoconsumo.. Son 65 miembros, lo que supone un total de 70 suministros eléctricos desglosados en 5 empresas; 8 conventos; 1 comunidad de vecinos y 56 familias particulares, que en pocas semanas comenzarán a recibir este suministro limpio. También el Ayuntamiento que, a cambio de ceder los tejados, recibirá un 10% de la energía generada, que se volcará a la red general sin tener que cambiar de compañía.
Una segunda fase
En estos meses, la oficina ha atendido todas las dudas y consultas de aquellos vecinos que se han interesado por la Comunidad Energética para guiarles, atenderles y, sobre todo, para «mostrarles cuál era el proyecto que desde el Ayuntamiento de Toledo teníamos para ellos», explica el gerente que avanza una segunda fase a finales de año con otras dos cubiertas para dar salida a la lista de espera.
La iniciativa busca facilitar el acceso a una energía limpia a los residentes del Casco y, al mismo tiempo, abaratar la factura, además de dejar de emitir toneladas de CO₂ para que por el hecho de vivir en un casco histórico como el de Toledo no impida acceder a esta energía limpia ya que la normativa permite que estos paneles se sitúen a un máximo de dos kilómetros de los puntos de consumo y alrededor del perímetro protegido.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete