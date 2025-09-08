Arranca el curso escolar: Óscar Siles, nuevo director del colegio público 'Valparaíso' de Toledo

El colegio público 'Valparaíso', que atiende la demanda educativa de Educación Infantil y Primaria de los barrios toledanos de La Legua, Valparaíso y Vistahermosa, ha renovado su dirección. El maestro Óscar Siles Hernández asume el cargo de director en sustitución de Julio Tomás Larrén, quien se jubila tras haber permanecido en el puesto prácticamente desde la inauguración del centro.

El colegio fue puesto en marcha en el curso 2006-2007 bajo la dirección provincial de Educación de Ángel Felpeto Enríquez, posteriormente consejero de Educación.

Se trata del centro público más joven de la capital regional. Actualmente cuenta con un claustro formado por 30 maestros y acoge a 335 alumnos de Infantil y Primaria. Además, dispone de un moderno pabellón polideportivo que, en horario no lectivo, se destina a actividades municipales o regladas para adultos.

El nuevo equipo directivo queda conformado por Óscar Siles Hernández como director, Javier Pérez-Higueras Sánchez-Infantes como jefe de estudios y Rosa María Moreno Díaz como secretaria.

Siles, con experiencia docente en los colegios Juan de Padilla, Victorio Macho de Burguillos, Alfonso VI de Toledo y en el propio Valparaíso, guarda además un vínculo personal con el centro, ya que fue vicepresidente de la Asociación de Vecinos 'Río Chico' del barrio, impulsora de la construcción de este colegio.