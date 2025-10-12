Suscribete a
La noche «muy especial» de Amaral en Toledo

Después de tres semanas de baja tras una crisis respiratoria, Eva Amaral regresó a los escenarios en Toledo con ganas y disfrutó «muchísimo» con la energía que le transmitió el público

Eva Amaral en el comienzo del concierto en Toledo
Eva Amaral en el comienzo del concierto en Toledo H. Fraile
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Tras una crisis respiratoria que la ha mantenido apartada de los escenarios durante tres semanas, Eva Amaral ha vuelto con fuerza y ganas en Toledo. «Estoy de vuelta y recuperada totalmente, y disfrutando muchísimo, estas tres semanas se me han hecho larguísimas«, ha ... confesado la voz del dúo zaragozano. Y ha reconocido que la noche ha sido para ella »muy especial« después de los problemas de salud y de haber tenido que aplazar algún concierto y suspender eventos.

