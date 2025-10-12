La noche «muy especial» de Amaral en Toledo

Tras una crisis respiratoria que la ha mantenido apartada de los escenarios durante tres semanas, Eva Amaral ha vuelto con fuerza y ganas en Toledo. «Estoy de vuelta y recuperada totalmente, y disfrutando muchísimo, estas tres semanas se me han hecho larguísimas«, ha ... confesado la voz del dúo zaragozano. Y ha reconocido que la noche ha sido para ella »muy especial« después de los problemas de salud y de haber tenido que aplazar algún concierto y suspender eventos.

Y ha sido en la plaza de toros de Toledo, arropada por cerca de 6.000 personas, donde la artesanía se ha fusionado con la música en 'Farcama Suena' con el dúo Amaral como protagonista, dentro del 'Dolce vita tour' que abrió en Bilbao el pasado mayo y finalizará el 20 de diciembre en San Sebastián.

Noticia Relacionada Las imágenes del concierto de Amaral en Toledo ABC El público ha disfrutado durante dos horas de las nuevas canciones y temas clásicos del dúo zaragozano

Ha sido imposible no disfrutar con este concierto de dos horas y 29 temas, la mayoría coreados por los asistentes, y con una escenografía admirable, todo cuidado al detalle, y una buena banda de músicos.

Puntual ha salido Eva Amaral al escenario, vestida de negro, con un bodi de pedrería y falda de tul con volantes. Ha abierto el concierto con 'Dolce vita', la canción que da título a su noveno álbum. Después ha ido intercalando temas nuevos con canciones más clásicas, primero 'Toda la noche en la calle', a la que ha seguido 'Rompehielos', el primer sencillo de este último álbum. Tras interpretar 'Mares igual que tú', Juan Aguirre, la mitad del dúo, ha dado las gracias al público «por petar este lugar» y ha recordado la primera vez que actuaron en un pequeño bar de Toledo al interpretar en solitario 'Tardes'.

Luego han llegado 'Moriría por vos', 'Días de verano', 'Kamicaze', 'Resurrección' o 'Como hablar', temas clásicos con letras exquisitas con los que el público se ha entregado y emocionado.

El cantautor chileno Víctor Jara también ha estado sobre el escenario de la plaza de toros de Toledo, recordado con la canción 'Podría haber sido yo', o la violencia de género a través de 'Salir corriendo'.

Pero sin duda, la fascinación del público ha llegado casi al final de concierto con 'Marta, Sebas, Guille y los demás', que como ha explicado Eva Amaral, cuando ve los vídeos de sus actuaciones «es la que canta todo el mundo». Y así ha sucedido en Toledo, algo que se ha repetido con 'El universo sobre mí'.

Ha sido un gran concierto el de Amaral en Toledo, música que ha emocionado al personal, que ha pedido más y más con energía y brazos en alto.