Más de mil personas acompañan a la Academia de Infantería de Toledo en la celebración de su patrona

El acto castrense en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción finalizó con el tradicional desfile a pie y motorizado de las tropas

Desfile militar con motivo de la Patrona del Arma de Infantería, la Virgen de la Inmaculada Concepción H. FRAILE

FRAN MALARA

Toledo

La Academia de Infantería de Toledo ha celebrado este lunes, como cada 8 de diciembre, su patrona, la Virgen de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, con un acto en el que se ha puesto en valor el trabajo de las ... tropas ante más de mil personas, entre familiares y autoridades, en el año en que la Academia conmemora el 175 aniversario de su fundación.

