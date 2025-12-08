Más de mil personas acompañan a la Academia de Infantería de Toledo en la celebración de su patrona

La Academia de Infantería de Toledo ha celebrado este lunes, como cada 8 de diciembre, su patrona, la Virgen de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, con un acto en el que se ha puesto en valor el trabajo de las ... tropas ante más de mil personas, entre familiares y autoridades, en el año en que la Academia conmemora el 175 aniversario de su fundación.

La Inmaculada Concepción fue declarada oficialmente Patrona de la Infantería Española en el año 1892, aunque oficiosamente desde 1585 era venerada y considerada como tal por muchas unidades del Arma. Además, también es Patrona del Cuerpo de Estado Mayor, del Cuerpo Jurídico Militar, de los Capellanes Castrenses, de Farmacia y Veterinaria Militar, así como de España.

La ceremonia, desarrollada en el patio de armas del centro de formación militar del Ejército de Tierra, ha sido presidido por el director de Enseñanza, Instrucción y Adiestramiento y Evaluación, el general de división Javier Antonio Miragaya, y ha reunido a la Escuadra de Gastadores de la Academia de Infantería, la Unidad de Música y las compañías «Gran Capitán», «Brigada Fadrique» y «Sargento Hortigüela», que han participado en la parada militar.

Uno de los momentos más destacados ha sido la renovación del juramento ante la Bandera del personal que pasa a reserva, entre los que se encuentra el fotógrafo de la Academia, y la imposición de condecoraciones a un total de 30 personas que han destacado este año por diferentes razones.

«Causa justa por la que lucha y muere el infante español»

Más tarde, el coronel director de la Academia de Infantería, Juan Esteban Rodas, ha pronunciado la habitual locución que explica el motivo del acto y su importancia, dirigida a los cientos de familiares, autoridades y militares presentes, destacando el papel de los infantes y la propia celebración.

«La Virgen María, independientemente de sensibilidades religiosas, es un símbolo fundacional de nuestra cultura, que nos permite comunicar ideas abstractas, construir nuestra identidad y dar sentido a nuestra existencia. De este modo, y de forma resumida, nuestra patrona nos aporta esperanza, guía y nos une en torno a ella», ha subrayado.

Rodas ha añadido que la esperanza de protección de la patrona les emplaza directamente al origen de la devoción a la Virgen de la Inmaculada, y con ello, al concepto de causa justa «por la que lucha y muere el infante español».

«Ser infante requiere estar dispuesto a disputar la posición al enemigo en cualquier terreno, de día y de noche, con frío, con calor, llegando al combate cuerpo a cuerpo si es necesario. El infante, ante la amenaza de una muerte casi segura, tiene que ponerse en pie y avanzar o mantener la posición. El infante, ante la cruda naturaleza de la guerra, a la que mira cara a cara una y otra vez, necesita mantenerse íntegro, actuando de acuerdo a sus principios éticos», ha explicado el coronel director de la Academia.

«Ruego a nuestra patrona que nos siga protegiendo»

Del mismo modo, ha señalado que la celebración de la patrona «nos ayuda a construir nuestra identidad y orgullo de pertenencia», siendo la cohesión la base de la eficacia de la Infantería desde el origen de la guerra. «La cohesión del grupo se construye sobre la convivencia, pero sobre todo compartiendo dificultades y celebraciones. En la instrucción y en operaciones afrontamos dificultades que en la patrona celebramos», ha recalcado.

Además, como en todos los actos militares, se ha recordado y homenajeado a los que dieron su vida por España, «a los que nos han dejado y forman en nuestros corazones, seguros de que la Virgen los acoge en su seno», así como a los que sirven a España fuera de nuestras fronteras y lejos de sus familias. «Que nuestra patrona les guarde para que regreséis a casa con la alegría del reencuentro y la satisfacción del deber cumplido».

Por último, Rodas ha rogado a la Virgen de la Inmaculada Concepción que continúe protegiendo, guiando y uniendo a sus infantes junto a sus familias, para que puedan perseverar en su firme compromiso de defender a España y a los españoles.

Desfile a pie y motorizado en la fachada principal

Tras la locución del director coronel de la Academia y el canto del Himno de Infantería, se dislocó a las unidades para el desfile a pie y motorizado en la fachada principal del centro de formación militar. En él han participado las compañías de la Academia, la Unidad de Música y vehículos ligeros, como furgones, camiones militares o ambulancias, y también blindados, como el OT-64 SKOT y tanques como el Leopard 2A4.

Al acto han asistido autoridades de ámbito local, autonómico y estatal y representantes de las instituciones privadas más relevantes de la ciudad de Toledo. Entre ellos se encontraban la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha indicado que la ciudad «es la cuna de la Infantería»; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien ha destacado el papel que desempeñan los hombres y mujeres que forman parte de este cuerpo de Infantería en la defensa, la seguridad y la cohesión del país; el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez; o el rector de la UCLM, Julián Garde, entre otros.