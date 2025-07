Junta y Ayuntamiento recrudecen el conflicto por el arreglo de las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que arreglar las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de la ciudad. El edificio es propiedad de la Junta, pero la gestión de la dotación corresponde al Ayuntamiento de Toledo y cada uno expone sus argumentos para no abordar la obra.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha manifestado este martes que es lamentable que el ayuntamiento «como concesionario no asuma su responsabilidad, y les pongo un ejemplo. La estación que se construyó en los años 80, tendrá grifos de esos años, si se rompe ahora no me vale la excusa de que no puedo reemplazarlo porque está descatalogado, y eso vale también para las escaleras», ha dicho Hernando.

En su opinión, el ayuntamiento no ha llevado a cabo el mantenimiento o acopio de piezas para poder arreglarlas« y ha insistido en que es el concesionario quien debe ponerlas a punto. «Si tenemos dinero en Toledo para hacer un puente, como no lo hay para arreglar las escaleras como les obliga la ley», ha afirmado en relación a la infraestructura que construirá el Ayuntamiento para comunicar los barrios de Azucaica y el Polígono.

Respuesta municipal

Por su parte, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha rechazado frontalmente la posibilidad de reparar las escaleras mecánicas con parte del préstamo que el Ayuntamiento solicitará para construir el puente que unirá los barrios de Azucaica y el Polígono y ha recordado que la estación de autobuses en cuestión es competencia exclusiva de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al ser la titular del inmueble.

Noticia Relacionada Denuncian el estado de abandono de la Estación de Autobuses de Toledo M.J.MUÑOZ El arreglo de sus dos escaleras mecánicas lleva esperando dos años y existen otros muchos problemas y desperfectos

«No vamos a emplear dinero público de la ciudad de Toledo en arreglar una cuestión que es competencia suya exclusivamente», ha afirmado el edil tras la Comisión de Movilidad celebrada este martes en el Consistorio.

«El dinero que vamos a emplear en el puente de Azucaica es para mejorar la movilidad, para descongestionar sobre todo la zona del polígono industrial», ha precisado.

Para reforzar su postura, Jiménez ha recurrido a una metáfora sencilla dirigida a los ciudadanos: «Siempre pongo el mismo ejemplo. Si usted vive de alquiler y se rompe el tejado, ¿lo paga usted o lo paga el dueño de la casa? Está claro, ¿no?». En ese sentido, ha defendido que, ante la ausencia de mantenimiento y la falta de piezas, corresponde a la propiedad del inmueble -en este caso, la Junta- asumir la reparación de las escaleras mecánicas.

El edil ha recordado además que este tipo de equipamientos requieren de un contrato de mantenimiento adecuado, y que el Ayuntamiento no tiene ni la obligación legal ni los medios técnicos para hacerse cargo de una instalación que no le pertenece.