Jesús Corroto: «Hay mucha vida escondida en el Casco Histórico de Toledo fuera de la calle Ancha»

Con el sonido de las campanas y el chillido de los vencejos nos recibe el arquitecto Jesús Corroto en la plaza de Santo Domingo el Real, en la sede del Consorcio, una institución que ha colaborado de una manera muy importante en la recuperación y rehabilitación del Casco Histórico. Su actual gerente quiere acabar con el eslogan de que Toledo ha sido tomada por los turistas, que hay otra vida maravillosa en sus entrañas, historias reales de vida. Corroto llegó al cargo hace cuatro años, en plena pandemia, tomando el testigo del recordado Manuel Santolaya, y ha traído aire fresco, nuevas ideas y ha desplegado toda su artillería para mantener el prestigio que tiene el Consorcio en la ciudad. Entre sus éxitos, culminar las obras de la premiada rehabilitación del Salón Rico, bloqueadas durante años.

—¿Qué balance hace de estos cuatro años?

—Nuestros objetivos eran tres. La institución tenía que abrirse aún más desde el punto de vista de que los proyectos tenían que ser desde la ciudadanía y para la ciudadanía. A continuación de ese objetivo, desde la estrategia de no hacer proyectos dentro de los ciclos políticos, el Salón Rico y la regeneración del Corral de Don Diego se convirtió en un reto de la ciudad y se comenzó a trabajar con un decálogo de los vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo. Y tres, que todo lo que se hiciera, como el Salón Rico, no se quedase fosilizado, sino que tuviesen vida. Nacimos con objetivo de la ciudadanía e hicimos un proyecto fundamental para la regeneración urbana de la ciudad, aparte lógicamente de los proyectos de conventos, los bienes de interés cultural, las viviendas y un largo etcétera. El Salón Rico y el Corral de Don Diego han aportado una nueva identidad a ese espacio y también a hacer una ciudad más viva.

—Precisamente uno de los logros de estos cuatro años ha sido eso la aplaudida y premiada recuperación del Salón Rico, que aúna patrimonio, cultura y vivienda. ¿Cree que es el modelo a seguir?

—Por eso nos han reconocido también como premio alienado con la nueva Bauhaus Europea. Creemos en esta arquitectura sensible, sostenible, como el Salón Rico, como decía la arquitecta Fuensanta Nieto, un problema complejo se ha solucionado con una arquitectura sencilla, humilde y sostenible. Estas palabras ya fueron un premio, al margen de la estatuilla. ¡Fue increíble que alguien de reconocido prestigio que está trabajando en Alemania y que es pionera en intervenciones de patrimonio sensible nos defina así! Es decir, un problema que llevaba 40 años en la ciudad, muy complejo, se ha solucionado con un análisis sencillo, sostenible, para la gente, con materiales tradicionales, como la teja, la tierra compactada, el ladrillo, los revocos de cal, pero con el almagre de esa puerta estupenda del Salón Rico y pensando siempre en la conexión con el entorno, y no en poner la guinda del arquitecto con un elemento que distorsionase el espacio. Agradezco como gerente y como arquitecto cómo se ha resuelto este proyecto: las personas que llegan se encuentran con algo contemporáneo, entran en Corral Don Diego 3, en un espacio moderno, un zaguán nuevo en la ciudad, en un edificio de madera, con las viviendas, pero integrado en ese Bien de Interés Cultural que es el Salón Rico. Se ve el Alcázar, se adivina la catedral y está todo hilvanado.

—Está integrado ya en al ciudad, parece como si siempre hubiera estado allí. ¿Cuál cree que ha sido la clave de este éxito?

—Quiero recalcar la colaboración de las instituciones. La aportación del Ministerio de Hacienda, que es más de 50 por ciento de los fondos al Consorcio, la Junta de Comunidades, la Diputación y el Ayuntamiento, con el alcalde al frente como presidente del Consorcio; ha habido un proyecto de estrategia de ciudad, un proyecto que viene de largo, con Emiliano García-Page y Milagros Tolón, a quien quiero agradecer especialmente su apoyo y su empeño en hacer viviendas. Se ha hablado mucho de qué necesitaba ese lugar degradado durante años y ha habido que esperar hasta ahora, después de la pandemia. Los vecinos nos pedían vivienda y así se hizo, que serán en régimen de alquiler según la estrategia del Ayuntamiento, que las va a gestionar a través de la EMV.

—Usted dijo cuando llegó al cargo que su objetivo era hacer un Casco histórico vivo, vivienda por encima de todo. Algunos toledanos se quejan de que la ciudad ha sido tomada por los turistas, que parece un parque temático.

—Estoy en contra de ese eslogan. Tenemos que salir del eje de la calle Ancha. Nosotros conocemos historias reales, hay una parte de la sociedad que entiende que hay otra realidad escondida que no sale en los eslóganes habituales. Hay otra forma de ver las cosas. Y cuando te introduces en el cerebro, en el estómago de lo que es la ciudad, descubres maravillas. El departamento de comunicación ha entrado en viviendas reales para explicar a la ciudadanía que no solo Toledo es la calle Ancha, que hay mucho más que contar . Y cuando descubres esas maravillas y las das a comunicar te sorprendes al ver un 'reel' en redes sociales que se hace viral en una semana. Somos 85.000 personas y, de repente, a medio millón de personas les ha interesado que esta ciudad está viva, que una persona que vivía en una urbanización, vende su piso y quiere volver a su identidad, a donde ella vivió de pequeña, a que sus hijos entiendan lo que es vivir en Toledo, y, de repente la gente se emociona y dice: ¡Si esto existe! Ha tenido el arrojo de vender su piso, prescindir de un espacio con jardín, para venirse a vivir un patio toledano.

«Vamos a presentar un proyecto pionero para intervenir en 150 edificios abandonado»

—Los vecinos se siguen quejando de la falta de servicios.

— Se ha rehabilitado el Mercado de Abastos y no ha dado grandes titulares, pero realmente es un gran titular para los vecinos, pero lo que sigue sonando es que Toledo es de los turistas.

—¿Cómo va el ritmo de las subvenciones para viviendas?

—Cada año se conceden 150 subvenciones. Y también se trabaja con las comunidades de propietarios, con subvenciones en especie. El Consorcio se encarga de todo, de la licencia, de la arqueología, la licitación, de buscar la constructora, etcétera. Los vecinos están encantados. La seriedad del Consorcio, ahora que es tan necesaria, es fundamental. La ciudadanía cree que si se gestiona por el Consorcio, por el equipazo que trabaja aquí, no va a tener grandes problemas. El Consorcio es exhaustivo en la calidad y en la gestión.

—¿No han decaído las peticiones para ayudar a la rehabilitación de vivienda?

—No, al contrario. Y chequeamos que no sean apartamentos turísticos. Tiene que haber un 80% de las viviendas que sean para vivir; solo puede haber un 20% en ese edificio que ya sea desde hace tiempo turístico, pero no nuevo. Tenemos que equilibrar. También ha sido un éxito la convocatoria de subvenciones para locales, junto con Fedeto y la Cámara de Comercio. Es otro ejemplo de proyecto transversal, es decir, mi objetivo era el diálogo entre todas las administraciones.

«El objetivo a largo plazo sería que en 2050 hubiera 15.000 personas viviendo en el Casco»

—¿Qué ha fallado para que muchos toledanos hayan dado la espalda al Casco?

—Esto es como el centro comercial. Hay unas tendencias mundiales que muchas veces son de ida y vuelta. ¿Quién se imaginaba hace 20 años que te iban a traer un paquete a casa? Lo único que podemos es ayudar a que las personas que quieran vivir, a pesar de las dificultades, lo hagan. Y la mayoría están encantadas de vivir en el Casco histórico. Hay personas que tienen otra sensibilidad. No todo el mundo tiene que vivir en la Legua o el Polígono. O en Londres o en Nueva York. Ahora hay gente también que está volviendo al pueblo y está volviendo al mundo rural.

—¿Confía en el retorno al Casco?

—Mi objetivo es que vivan unas 15.000 personas.

—¿Cuándo?

—Entiendo, como estrategia, que el Casco podría llegar a esa cifra en 2050. Ahora somos unos 10.000 y en último censo ha crecido en 70 personas. Creo que el Consorcio hace una gran labor un poco callada muchas veces, pero que aporta esa calidad para que sigan subiendo los residentes. Si volviéramos a tener 35.000 personas viviendo en el Casco, como en los años 60, sería infravivienda. Ahora estamos oxigenando muchos de los edificios que tenían cocinas en el zaguán, baños en el corredor de un claustro, o un retrete incrustado en un palacio en medieval entro de una yesería. Eso no lo queremos.

—¿Cuáles son los próximos proyectos?

—Hemos redactado ya los proyectos para rehabilitar viviendas en el callejón de San Pedro 11, que serían seis viviendas, y luego en Niños Hermosos, con unas diez aproximadamente.

—¿Para cuándo la intervención en las viviendas vacías?

—Tenemos este mes Consejo de Administración para abordar este asunto. Es un proyecto innovador a nivel nacional, pero creo que vamos a ser capaces de sacarlo adelante con la Abogacía del Estado dirigiendo toda la gestión jurídica que es muy complicada. Quiero agradecer su trabajo y también al Ministerio de Hacienda, junto con la Empresa Municipal y el Consorcio, para que este proyecto innovador y ambicioso para recuperar edificios abandonados. Estamos a punto.

—¿Cuántas hay registradas?

— Hay aproximadamente 150 edificios en desuso, por muchas causas, como herencias de sobrinos o de familiares lejanos. También hay edificios de instituciones, como Alamillos del Tránsito, también abandonado.

—El Consorcio no solo se dedica a la rehabilitación, también celebra numerosos congresos, eventos, organiza rutas, conciertos, mercados de artesanía y gastronómico. ¿Qué balance hace?

—El año pasado más de 200.000 personas visitaron los espacios desconocidos. Por eso, mi eslogan siempre es que hay un trabajo que no grita tanto en el tema cultural. Y también con la formación de jóvenes, a través de los convenios con la universidad para estudiantes que trabajan en prácticas con nosotros, que es su primer contacto con el mundo laboral y luego muchos se hacen gestores culturales o guías o montan una empresa relacionada con el turismo. Ese espacio no grita, pero hace mucha ciudad. Y, a nivel cultural, por ejemplo, la semana que viene vamos a Almagro con la compañía finalista que quedó en el Laboratorio de Talentos a través de Globalcaja gracias a Carla Avilés, que es la directora de la fundación. Hemos conseguido también que la ganadora vaya como premio a las Artes Escénicas de Albacete.

—¿Cómo se está preparando el XXV aniversario que se conmemora en 2026?

—Vamos a hacer una recopilación de todo lo que ha pasado en estos 25 años, de los proyectos, las personas y de los objetivos que han se han ido cumpliendo en estos 25 años. Estamos diseñando un plan estratégico cultural con encuentros dentro de Salón Rico, donde la ciudadanía sea fundamental.

—¿Personalmente le ha merecido la pena estos cuatro años?

—Han sido muy intensos, con dos años sin vacaciones; ha habido momentos en que me he dejado la vida, soñaba por las noches con el Salón Rico y el Corral de Don Diego. Ha sido muy complejo, pero ha merecido la pena.

Jesús Corroto H. FRAILE Alamillos del Tránsito: la tendencia europea de 'coliving' y 60 plazas con cargadores para coches eléctricos —El Consorcio va a liderar el proyecto de Alamillos del Tránsito. ¿En qué fase está? —Hay un equipo redactando el proyecto y estará listo en dos o tres meses y espero que para primeros de año salga a licitación. El Consorcio, como ya hizo en el Salón Rico, va a aunar los esfuerzos de las cuatro administraciones para realizar una especie de 'coliving', es decir, se van a construir cuatro grandes viviendas con zona comunes, con salón y cocina. y cada una de ellas tendrá habitaciones con baño independientes que se podrán alquilar para poder vivir durante unos meses o más de un año. —¿Cuál será el modelo de gestión? —Se encargará la Diputación, la propietaria del edificio. Está muy cerca la residencia de estudiantes 'Santa María de la Cabeza' y la gestión de este espacio también va a ser compartida, al menos, eso es lo que se está analizando. —¿Se concibe como viviendas para estudiantes? —No solo para estudiantes, para todo el mundo; desde una enfermera destinada a Toledo a cualquier otra personas que tenga que vivir una temporada en la ciudad. —¿Cree que es modelo de 'coliving' puede funcionar en Toledo? —No estamos inventando nada que no se esté haciendo ya en otros lugares del mundo. En Europa están muy extendidos los nómadas digitales: solo necesitas tu maleta y un portátil y puedes trabajar desde Málaga, Londres o Dubái y quedarte allí tres meses. Tenemos que saber que la gente joven tiene otra mentalidad diferente, hay personas que estructuran su vida de forma diferente a la nuestra, sin hipotecas a 30 años; hay gente que vive de otra manera, que quiere viajar y trabajar al mismo tiempo. Tenemos que ofrecer otras soluciones. —¿Cómo se articula la nueva plaza y el aparcamiento? —No vamos a demoler las estructuras superpotentes que hay en este espacio; se van a mantener intactas, reformadas y restauradas. Había un proyecto de tres plantas excavadas en el subsuelo y eso ahora ya no tiene sentido, no vamos a excavar más, vamos a proteger los restos arqueológicos y sobre ellos vamos a poner un sistema estructural apoyándonos en los muros existentes que están consolidados desde hace doscientos años. Y, sobre ese nivel, haremos dos niveles de aparcamiento y el techo del segundo se convertirá en el suelo de la plaza, que va a conectar con la del Conde, con una pasarela y un cobertizo integrado para acceder al espacio público. —¿Cuántas plazas de aparcamiento tendrá? —Habrá 60 plazas para coches eléctricos, con puntos de recarga, porque ya no podemos mirar hacia otro lado. La idea es que puedas dejar tu coche estacionado y poder cargarlo y que vivas en el Casco y puedas tener esta puerta abierta a las nuevas tecnologías y a la sostenibilidad.