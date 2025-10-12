Suscribete a
Jamal, palestino residente en Toledo, valora el alto el fuego con «alivio» pero apunta a la continuación del conflicto

«Nunca en la vida, en la historia de nuestro conflicto, hemos tenido tanto apoyo, tanta simpatía», apunta Jamal Halawa durante la entrevista

Unas 200 personas alzan la voz en la plaza de Zocodover de Toledo a favor de Palestina

Jamal Halawa, palestino residente en Toledo, durante su entrevista junto al olivo de Palestina
Jamal Halawa, palestino residente en Toledo, durante su entrevista junto al olivo de Palestina

Europa Press

Toledo

Jamal Halawa, palestino residente en Toledo, traslada su «alivio» ante el anuncio de un posible alto el fuego en Gaza. Sin embargo, advierte que, aunque la tregua puede suponer «un punto y final a un genocidio que lleva dos años», no soluciona un ... conflicto extendido desde 1948.

