Jamal, palestino residente en Toledo, valora el alto el fuego con «alivio» pero apunta a la continuación del conflicto

Jamal Halawa, palestino residente en Toledo, traslada su «alivio» ante el anuncio de un posible alto el fuego en Gaza. Sin embargo, advierte que, aunque la tregua puede suponer «un punto y final a un genocidio que lleva dos años», no soluciona un ... conflicto extendido desde 1948.

Halawa atiende a Europa Press junto al emblemático olivo plantado en 2014 cercano a la muralla de Toledo con motivo del Día de la Tierra Palestina. Llegado hace 49 años, víctima directa, como el resto de su familia, de la 'Nabka', la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares en 1948, a lo largo de estas década ha continuado ligado a la reivindicación de los derechos de su pueblo y la denuncia de las acciones de Israel contra ellos.

«Me alegra que eso haya puesto punto y aparte, porque lo que ha ocurrido, el acuerdo de la tregua y el acuerdo de intercambio de prisioneros, es un punto y aparte«, apunta Jamal Halawa.

Así, Halawa apunta a la alegría por la finalización de los horrores vistos en los últimos dos años de ataques de Israel. «Están utilizando las bombas más mortíferas que ha creado el hombre para matar a civiles. El 80% de las casas de Gaza ahora están destruidas, el 80%. Hay más de 20.000 niños muertos. Hay más de 5.000 niños mutilados«, describe.

«He conocido aquí a algunos, una familia de Gaza, que han venido, una niña que ha perdido el ojo por una metralla, otro niño que tiene toda la cara rajada de las metrallas que han bombardeado su casa», relata Hawala, «han perdido la casa, el coche, el trabajo y la vida de su marido que ha quedado en Gaza corre peligro continuamente», añade, apuntando que el final de los ataques no puede recibirse sino con alegría.

Sin embargo, insiste en que no es una solución al conflicto. «Es una tregua», advierte en este sentido.

Por una lado, señala que el problema subyace, ante el incumplimiento de los derechos de millones de palestinos exiliados. «En el exterior de Palestina hay al menos siete millones y medio de palestinos», apunta, recordando que «todos los palestinos y sus descendientes tienen derecho por Naciones Unidas, por una resolución que es la 181», a regresar a Palestina.

Señala que la resistencia palestina no se detendrá mientras sea necesaria la lucha de liberación y se establezca una solución permanente, con un estado «donde convivan todas las religiones en paz y en democracia». «Aspiramos a un estado binacional o trinacional, pero que vivan todos los habitantes de Palestina en paz y en libertad«, plantea.

Además, duda de que las ambiciones de Israel actualmente queden satisfechas. «Netanyahu últimamente está hablando de la creación del gran Israel», advierte Halawa, apuntando al proyecto reclamado por los sectores más radicales del sionismo de expandir el territorio israelí desde el Nilo al Eúfrates. «Él cree que él tiene que cumplir ese deber mesiánico», advierte.

Apoyo de la opinión pública

Por otra parte, Hawala celebra el nivel de apoyo creciente de la causa palestina. «Nunca en la vida, en la historia de nuestro conflicto, hemos tenido tanto apoyo, tanta simpatía«, apunta.

Para Halawa, las tecnologías de la información han permitido que todo el mundo pueda ver en directo los acontecimientos en Gaza. «Por fin el mundo ha abierto los ojos y ha visto quién es Israel«, señala, valorando que »ni siquiera el régimen del apartheid de Sudáfrica era tan violenta y tan asesino«.

Una realidad que, más allá de la ofensiva emprendida tras el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamas, señala como permanente por parte de Israel.

«Lo está viendo todo el mundo en directo pero yo es que esa película la he visto o la he heredado desde el 48», advierte. «Lo que ocurrió en el 48 con mis padres, lo estamos viendo ahora en directo y a diario», afirma.

Una toma de conciencia global que puede empujar al cumplimiento de las aspiraciones de la población palestina y poner fin a un conflicto estableciendo una paz duradera en la región.