IU tacha de contradicción que se lea el manifiesto del Día de la Infancia en el Pleno de Toledo

El concejal Txema Fernández afirma que el texto «no es institucional si la política cotidiana no se parece en nada a lo que pone en esa declaración» en relación al conflicto bélico en la Franja de Gaza

Txema Fernández es concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo
J. Guayerbas

Toledo

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha mostrado su rechazo a que el manifiesto de Unicef por el Día Mundial de la Infancia 2025 se lea mañana como declaración institucional del Pleno municipal al considerar, según ha explicado a ... este diario, que el texto «no es institucional si la política cotidiana no se parece en nada a lo que pone en esa declaración».

