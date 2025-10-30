IU tacha de contradicción que se lea el manifiesto del Día de la Infancia en el Pleno de Toledo
El concejal Txema Fernández afirma que el texto «no es institucional si la política cotidiana no se parece en nada a lo que pone en esa declaración» en relación al conflicto bélico en la Franja de Gaza
Txema Fernández es concejal de IU en el Ayuntamiento de ToledoABC
El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha mostrado su rechazo a que el manifiesto de Unicef por el Día Mundial de la Infancia 2025 se lea mañana como declaración institucional del Pleno municipal al considerar, según ha explicado a ... este diario, que el texto «no es institucional si la política cotidiana no se parece en nada a lo que pone en esa declaración».
El edil de IU se refiere a que el texto elaborado por Unicef incorpora posicionamientos políticos que han sido rechazados por el Pleno del Ayuntamiento de Toledo siempre por el equipo de Gobierno de PP y Vox. «Hemos presentado al Pleno mociones sobre el genocidio en la Franja de Gaza o sobre la situación de los menores no acompañados y la respuesta del Gobierno local fue tumbar esas proposiciones con sus votos», lamenta el concejal.
Y es que el texto que pretendían leer mañana en el salón de Plenos subraya el compromiso de las entidades locales con la protección y el bienestar de niños y niñas, además de abordar la situación de los menores en zonas de conflicto, incluyendo un llamamiento a un «alto el fuego inmediato y sostenido» en la Franja de Gaza, un hecho que como dice Fernández, no contó con el apoyo del Gobierno en plenos anteriores.
