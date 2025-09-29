El Polígono de Toledo exige más árboles, ¿quién está detrás de estas pegatinas?

Una de las pegatinas que han aparecido en diferentes calles del Polígono residencial

Que la ciudadanía tiene cada vez mayor conciencia medioambiental es un hecho. Que las asociaciones de vecinos han mostrado su interés por contar en la ciudad con una masa arbórea sana y relevante, es otra realidad. Dos cuestiones que despertaron con mayor fuerza tras los daños provocados en 2021 por la borrasca Filomena, que arrasó con árboles de gran porte y se cebó con aquellos más jóvenes, dejando un registro desolador de especies que talar y remplazar.

Estos días en diferentes calles del Polígono residencial han aparecido pegatinas como la que acompaña a esta información, con la eterna reivindicación de más árboles en los barrios. Pegadas en la acera, se puede leer el siguiente mensaje: «Queremos un árbol aquí» y «por un barrio mejor».

Las redes sociales pronto se han hecho eco de la propuesta, por el momento anónima, que marca punto a punto la necesidad imperante de contar con más árboles y sombras que hagan del asfalto un espacio, al menos, transitable sin riesgo cuando el mercurio supera los 40 grados.

La plantación de árboles es un tema recurrente, además, en los consejos de participación ciudadana que se celebran por distritos. Rara es la convocatoria que el estado de la masa arbórea no sale a relucir en estos encuentros entre vecinos y representantes municipales.

Plan Municipal de Arbolado

Tanto el concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, como la concejal de Obras, Loreto Molina, son conscientes del reto que tienen sobre la mesa en materia de arbolado. Han recogido el testigo de la anterior edil de Parques y Jardines, Marta Medina, y de su empeño en plantar nuevas especies, sustituir las dañadas por Filomena y lograr presupuesto para llevar a cabo estas inversiones.

Contar con un Plan Municipal de Arbolado fue una de las primeras medidas de Rubén Lozano al frente de este área municipal. Según los datos facilitados a los medios de comunicación, en 2023-2024 el Ayuntamiento plantó cerca de 1.000 ejemplares y repuso 200 alcorques vacíos, lo que supone 7 kilómetros lineales de arbolado.

De ese millar de ejemplares, como detalló el propio concejal, al barrio del Polígono le correspondieron 370 árboles y 9.000 arbustos en la calle Alberche y alrededores, en el Complejo Deportivo de la Pista de Atletismo y en el skate park.

Este plan se ha seguido desarrollándose en el ejercicio 2024-2025, según el concejal de Medio Ambiente con más de 1.500 árboles nuevos, y en estos momentos hay plantaciones previstas de 154 árboles en diferentes ubicaciones que comenzarán el próximo mes de octubre con una inversión de 100.000 euros, aunque en esta tercera fase, por ejemplo, el Plan no contempla barrios como el Polígono, Santa Bárbara o Azucaica.