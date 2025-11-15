Suscribete a
ABC Premium

Intervenidos casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila con ejemplares procedentes de Toledo y Ciudad Real

operación Suartx

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por tráfico ilegal de especies tras hallar 472 animales sin documentación en un centro que operaba como una falsa ONG

Cocodrilos, servales o un tití: vendían animales exóticos desde Málaga por internet

Intervenidos casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila con ejemplares procedentes de Toledo y Ciudad Real

ABC

Toledo

La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos en un falso refugio situado en la localidad abulense de Burgohondo, en el marco de la operación Suartx. Los ejemplares, valorados en 85.000 euros, pertenecen a diversas especies de tortuga leopardo, tortuga de espolones, ... tortuga mediterránea, iguanas, gecos, tarántulas y varano del Nilo, entre otras. Como resultado de las actuaciones, cuatro personas han sido investigadas por delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app