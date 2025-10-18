Suscribete a
ABC Premium

El hospital de Toledo ha realizado 212 ensayos clínicos y 82 estudios de cáncer de mama desde 2001

Han participado más de 3.600 mujeres, muchas de ellas de la asociación Apacama

La Junta contrata el servicio de detección precoz de cáncer de mama en Talavera tras el cierre del centro privado que realizaba las pruebas

La sede de Fedeto fue ayer el escenario de la charla-coloquio de Apacama
La sede de Fedeto fue ayer el escenario de la charla-coloquio de Apacama abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación de Prevención y Atención de Afectadas por Cáncer de Mama (Apacama) celebró este viernes una charla-coloquio con la presencia de médicos y especialistas que intervienen en el tratamiento del cáncer de mama. La presidenta de Apacama, Marisol González Villanueva, agradeció a ayuntamientos ... y entidades que de forma desinteresada colaboran con la asociación, y aclaró que todas las mujeres que forman parte de la junta directiva «somos afectadas y compaginamos nuestras vidas con el trabajo de Apacama, porque nos une una experiencia común, pero sobre todo una voluntad compartida de dar visibilidad a esta causa, acompañar a quienes transitan por esta enfermedad y damos apoyo a través de nuestra propia experiencia«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app