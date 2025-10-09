El historietista Sergio Bleda explora el misterio tras la tumba vacía de Goya en un nuevo cómic

Sergio Bleda presenta hoy en la Biblioteca de Castilla-La Mancha 'El pacto de Goya', una novela gráfica en dos volúmenes que parte de un misterio histórico real: la desaparición del cráneo de Francisco de Goya en 1888, cuando sus restos iban a ser ... trasladados de Burdeos (Francia) a Madrid. El autor construye a partir de este hecho una historia de ficción con tintes fantásticos, protagonizada por el propio Goya y su ahijada Rosario Weiss.

«Cuando abrieron la tumba, la cabeza no estaba», explica Bleda a este diario. «Eso es un hecho histórico. Alrededor de ese misterio construyo una historia fantástica», explica.

Con más de tres décadas de trayectoria profesional, Bleda se ha consolidado como uno de los nombres clave del cómic español, con una estética reconocible -a medio camino entre el realismo y el trazo europeo- y una técnica cuidada, donde la acuarela se impone como herramienta expresiva principal.

En los últimos siete años ha optado por un modelo de trabajo que apuesta por la independencia. «Llevo años autoeditándome. He trabajado para editoriales de Estados Unidos y Francia, pero ahora todo lo hago por crowdfunding», señala.

Detalle de una de las ilustraciones de 'El pacto de Goya' ABC

Este modelo de financiación ha permitido que tanto la primera como la futura segunda parte de 'El pacto de Goya' salgan adelante con el apoyo directo de sus lectores. «En poco más de 24 horas alcanzaremos el objetivo de financiación para la segunda parte. Eso garantiza que el año que viene estará publicada», asegura con entusiasmo.

Bleda no es ajeno al éxito: su serie 'El baile del vampiro' es una obra de culto entre los aficionados al cómic en España. Publicada originalmente con Planeta, ha continuado su recorrido bajo el sello personal del autor, que ahora planea seguir expandiendo esa saga. «Es mi obra más conocida y la que más lectores tiene, así que seguiré con nuevos episodios».

Ser historietista hoy

El historietista no disimula la complejidad del panorama actual para quienes aspiran a vivir del cómic en España. «Tenemos un mercado saturado de novedades, pero con tiradas tan pequeñas que es difícil ganarse la vida. Mi consejo para los jóvenes es que, o bien se construyan una comunidad de lectores gracias a las redes sociales, o que apunten al mercado extranjero, donde aún hay oportunidades», comenta.

Lo cierto es que Bleda ha logrado algo poco común, como es mantener una voz propia en un medio cambiante, apoyarse en sus lectores sin intermediarios, y ahora, con 'El pacto de Goya', sumergirse en una ficción histórica que, además de entretener, revive uno de los grandes enigmas del siglo XIX. En sus manos, el arte de contar historias con imágenes sigue más vivo que nunca.