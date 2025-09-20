La eterna juventud de Los Secretos inunda de emoción y nostalgia la plaza de toros de Toledo

La plaza de toros de Toledo se inundó la noche de ayer viernes de recuerdos y emociones con el concierto de Los Secretos. Una generación de toledanos ochenteros regresó por unas horas a aquellos maravillosos años en los que todo parecía posible. Entre el público también hijos y hasta nietos de los seguidores de este mítico grupo que corearon sin descanso cada tema y esas canciones que ya son eternas. Los Secretos, una de las bandas más influyentes del pop rock español, demostraron sobre el escenario del coso toledano por qué han sabido mantenerse un a lo largo de más de cuatro décadas.

Con «la frente marchita y las nieves del tiempo plateando su sien», como diría Carlos Gardel, y con cientos de conciertos a sus espaldas, Los Secretos desembarcaron en Toledo con un repertorio que viajó de lo clásico a lo más reciente. No faltaron himnos como 'Pero a tu lado' o 'La calle del olvido', junto a composiciones más actuales que el público ya ha hecho suyas. Hubo espacio también para más recuerdos, con la versión de 'Por el bulevar de los sueños rotos' en homenaje a Joaquín Sabina: 'Nada más' del mítico grupo 'Mamá' y un guiño a Rick Davies, líder de Supertramp, fallecido hace unos días.

V.S.

El inconfundible sonido de la banda volvió a brillar con las guitarras de Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Txetxu Altube, el bajo de Juanjo Ramos, el piano de Jesús Redondo y la batería de Santi Fernández. Una noche veraniega, casi otoñal, en la que hasta la fina lluvia que sorprendió a mitad del concierto para refrescar el ambiente se convirtió en cómplice de la velada.

El cierre fue una auténtica explosión de energía: 'Sobre un vidrio mojado' y 'Déjame' pusieron al público en pie y desataron la euforia. «El secreto de Los Secretos es su público», sentenció Álvaro Urquijo, líder de la banda y hermano del gran Enrique Urquijo, en una noche especial para todos los que alguna vez creímos que era posible un mundo mejor.

Más temas:

Pop

Rock

Conciertos

Toledo