El fenómeno Pecos sigue vivo: Un reencuentro musical con la emoción y la libertad

Como si los años no hubiesen pasado por ellos ni por su público, entregado desde el primer minuto al espectáculo que Francisco Javier -el rubio- y Pedro José -el castaño- ofrecen en esta gira con la que celebran sus 45 años sobre el escenario. 'Dos voces y una historia', así han llamado a estos conciertos con los que están rememorando aquella época ochentera en la que Pecos logró abrirse camino en la música.

Con un lleno absoluto, porque allí dando van cuelgan el cartel de 'no hay entradas' -para los más modernos, el cartel 'sold out'- el dúo madrileño demostró que el fenómeno fan que les acompañaba en cada una de sus apariciones hace ya más de cuatro décadas está más vivo que nunca.

Toda una generación vivió su adolescencia enganchada a la radio y a los temas de los hermanos Herrero, porque ellos ponen voz, música y letra a lo cotidiano. Cantan a la ilusión, a la felicidad, a la esperanza, también al desamor y a las ausencias, en definitiva, a la vida que en aquella época despertaba del letargo y se quitaba el corsé para mostrarse al mundo sin ataduras, y así, sin miedos, Pecos alcanzó el éxito que aún hoy mantiene.

En la grada y en el ruedo se desató la euforia unos 20 minutos antes del concierto con la sesión de Romey DJ. La música de finales de los 70 y los temas de los años 80 calentaron el ambiente sin complejos. A todo volumen la plaza de Toros se vino abajo con temas de José Luis Perales, Raphael, Tino Casal, Camilo Sesto, Pedro Marín o Gloria Gaynor y su 'I will survive', porque si anoche quedó una cosa clara, es que el público de Pecos, como cantaba la norteamericana, tiene toda una vida por vivir y todo un amor por dar: I've got all my life to live, and I've got all my love to give.

Dos horas de música en directo

Con este gira Pecos está haciendo historia. Dos horas de música en directo, de conexión con su público y de compartir la nostalgia por esos años en los que el país daba sus primeros pasos en libertad.

Fieles a su estilo y acompañados por una banda de diez, junto a las voces en los coros de tres conocidos de la música , como Susana Cortés, con una amplia trayectoria en musicales de la Gran Vía de Madrid, junto a Pedro Morales y Tony Blaya.

Tras dos temas y un «¡Buenas noches Toledo!» el concierto avanzó hasta el ecuador en el que sentados en taburetes altos recordaron sus inicios y su pasión por la música. En ese momento, Pedro José echó la vista atrás para compartir que ya con 13 años componía canciones, igual que ahora con 63. «No solo escribí para nosotros, también para Helena Bianco, El Puma, Lorenzo Santamaría, Maecedes Sosa», comentaba, y ahora, dijo, «me gustaría seguir haciendo canciones», desatando una gran ovación de las miles de personas que anoche se emocionaron y rieron a partes iguales.

Y con la magia de las primeras canciones en acústico, el concierto tomaba el sprint final. Con 'Háblame de ti' o 'Que no lastimen a tu corazón', Pecos fue consciente de la calidad del público toledano llegado de numerosos pueblos de la provincia con su inconfundible calor y entrega. Miles de personas en busca de su adolescencia, de la primera caricia y el primer beso.

Una emoción arropada por la nostalgia que estalló en aplausos y en gritos. Un concierto al que el público, en su mayoría mujeres, se entregó sin medida, sin ataduras ni complejos. De mayor, quien escribe, quiere ser como ellas.