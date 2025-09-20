La Eco Fest transforma la plaza del Ayuntamiento de Toledo este fin de semana en un escaparate de la movilidad sostenible

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha invitado este sábado a toledanos y visitantes a participar en la Eco Fest, «un evento novedoso, comprometido con el medioambiente y solidario, pensado para toda la familia y que sorprenderá con iniciativas como el Campeonato de Sim Racing o el Árbol de los Deseos». Marín, acompañado por la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha agradecido al periodista Pedro Fermín Flores, gerente de la firma organizadora PitLane Network, «su tesón y empeño por convertir a nuestra ciudad en escenario de este innovador evento, tras superar trabas y dificultades externas e internas. Siempre ha contado con el apoyo de esta concejalía», ha subrayado.

Noticia Relacionada La Eco Fest llega a la plaza del Ayuntamiento de Toledo FOTOS: H.FRAILE Una cita que se celebra este sábado y domingo y que combina diversión, sostenibilidad y solidaridad, con actividades abiertas a todos los públicos y gratuitas, con la finalidad de concienciar sobre el medio ambiente y la movilidad sostenible desde un enfoque lúdico, accesible e inclusivo

El concejal también ha puesto en valor la colaboración de los alumnos de la Escuela de Arte en esta feria y ha destacado que «iniciativas como la Eco Fest sirven no sólo para promocionar la ciudad, sino también para atraer a los propios toledanos, que encontrarán este fin de semana en la plaza del Ayuntamiento un sinfín de actividades gratuitas, solidarias y pensadas para cuidar el medioambiente, que darán vida a nuestro Casco Histórico».

Asimismo, Marín ha recordado que este evento precede al Eco Rallye Castilla-La Mancha 'Ciudad de Toledo', prueba puntuable para la Copa de España de Energías Alternativas, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre, también organizada por Pedro Fermín Flores al frente de PitLane Network.

Por su parte, Pedro Fermín Flores ha explicado que la Eco Fest «es un evento gratuito de ecología, sostenibilidad y solidaridad, en el que mostramos tanto simuladores de conducción como la última tecnología de vehículos híbridos, eléctricos o enchufables no contaminantes».

El periodista ha recordado que hay un código QR activo hasta el 31 de diciembre «que permite entrar directamente en la página de donaciones del Hospital Nacional de Parapléjicos, elegido como causa social de este festival».

Flores también ha avanzado detalles sobre el próximo Eco Rallye Castilla-La Mancha 'Ciudad de Toledo', que se celebrará del 21 al 23 de noviembre: «Participaremos con el Hyundai IONIQ 5N, que llevará el dorsal número 1. El rally tendrá su salida y llegada desde la ciudad de Toledo, con una salida espectacular en un punto emblemático que daremos a conocer próximamente».

Y añadió: «Toledo va a mostrar su cultura, su tradición, su belleza y su patrimonio. Toledo y Castilla-La Mancha serán protagonistas de un proyecto importante porque estos coches no contaminan, no dejan huella, pero el proyecto sí dejará una huella solidaria en todos los ciudadanos, en todas las personas que viven, residen o pasan por Castilla-La Mancha».

¿Qué es la Eco Fest?

La Eco Fest es una cita que combina diversión, sostenibilidad y solidaridad, con actividades abiertas a todos los públicos y totalmente gratuitas. Su objetivo es concienciar sobre medioambiente y movilidad sostenible desde un enfoque lúdico, accesible e inclusivo.

El Hospital Nacional de Parapléjicos ha sido elegido como causa social del evento para impulsar programas de cultura y ocio inclusivo, en especial el proyecto Sim Racing, a través de donaciones en línea accesibles mediante código QR.

El Sim Racing cuenta con ocho simuladores de última generación que reproducen la experiencia real de pilotar un coche de competición. Los participantes correrán con el modelo eléctrico Hyundai IONIQ 5N, y los mejores clasificados recibirán premios especiales.

Además, habrá talleres, actividades participativas y solidarias, propuestas de sensibilización medioambiental y obsequios para los asistentes. Una de las iniciativas más novedosas es el Árbol de los Deseos, diseñado por alumnos de la Escuela de Arte de Toledo, un espacio colaborativo donde los visitantes podrán dejar mensajes personales, reforzando el carácter comunitario del festival. También está instalada en la plaza del Ayuntamiento la 'Food Truck Down Sabores', un proyecto impulsado por la Concejalía de Promoción Económica para la integración laboral de personas con síndrome de Down.

También se expondrá el Hyundai IONIQ 5N, que será el vehículo con dorsal número 1 en el próximo Eco Rallye Castilla-La Mancha 'Ciudad de Toledo', puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas. El coche será pilotado por Pepe López, cinco veces campeón de España de Rallyes, y David Vázquez.

El horario de la Eco Fest es este sábado de 12:00 a 20:00 horas, y el domingo 21, de 11:00 a 20:00 horas.