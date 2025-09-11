La Diputación de Toledo vuelve a sumarse a la Noche del Patrimonio con danza y visitas guiadas en el Palacio provincial

La Diputación de Toledo se une, por segundo año consecutivo, a las actividades programadas en la capital regional con motivo de la VIII edición de la Noche del Patrimonio, que se celebra el próximo sábado 13 de septiembre de manera simultánea en las 15 ciudades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Una iniciativa que permitirá a los toledanos y visitantes disfrutar de un programa cultural único, con propuestas que combinan arte, patrimonio e historia.

En esta ocasión, la Diputación abre las puertas de su sede institucional con un espectáculo de danza estilizada a través de los pasillos del Palacio provincial, que acercará a todos los públicos este tipo de danza española, una forma de composición artística libre que fusiona la técnica del ballet clásico con la riqueza del flamenco, la escuela bolera y el folclore regional. En total 4 coreografías a cargo del prestigioso Estudio de Danza Trinidad Giles, entre ellas un baile con mantones en el salón de plenos.

Además, habrá visitas guiadas que tendrán como protagonista el 'Espacio Corpus', ubicado en la primera planta del Palacio provincial. Un espacio expositivo con la obra pictórica de Tomás Peces dedicada el Corpus Christi de Toledo, que podrán conocer con detalle los visitantes. Además podrán disfrutar del resultado del reciente proyecto artístico de pintura de alta decoración realizado en esta planta del edificio, que ha transformado esta zona en un auténtico museo de estas técnicas decorativas.

Las actividades organizadas por la Diputación se celebrarán el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, con tres pases diarios a las 21:00, 22:00 y 23:00 horas. La participación es gratuita y será necesaria la reserva previa, que ya está abierta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el teléfono 925 287 795. Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas por pase, con un aforo limitado a 50 personas.

La Diputación consolida así su participación en la Noche del Patrimonio, incorporando de nuevo su sede al conjunto de espacios abiertos en esta gran cita cultural y reafirmando su compromiso con la difusión del patrimonio artístico e histórico que custodia la institución. Con esta iniciativa, la institución refuerza su apuesta por acercar a los ciudadanos la riqueza cultural de la provincia y la ciudad de Toledo, sumando esfuerzos en el camino de su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031.