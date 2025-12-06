Suscribete a
ABC Premium

teatro de rojas

'La Desconquista': un juego 'ronlalero' del imperio al delirio que triunfa en Toledo

Ron Lalá desarma la épica colonial en La Desconquista, un montaje vibrante que mezcla historia, humor y música en directo

Los Reyes presidirán en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

El ronlalismo es burlesco y accesible, pero también crítico y mordaz
El ronlalismo es burlesco y accesible, pero también crítico y mordaz ronlalá

Antonio Illán

Toledo

Ron Lalá no hace teatro: lo desborda. Sus funciones son un cóctel servido en vaso de barro, con humor chispeante, música en vivo, pellizcos de poesía y algún toque picante que despierta al público. En La Desconquista, los ronlaleros confirman que su ... estilo es ya un género propio: dinámico, juguetón, caleidoscópico y, por encima de todo, intensamente teatral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app